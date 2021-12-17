أضبط أشار تردد بي إن سبورت المفتوحة bein sports 1-2 الناقلة مباراة المركز الثالث والنهائي اليوم

تردد بي إن سبورت المفتوحة أصبح هو الهدف الأول في البحث، من قبل عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم في العالم بصفة عامة وفي الدول العربية بصفة خاصة، لمتابعة مباريات كأس العرب التي شارفت على الانتهاء، فلم يتبقى سوى مباراتين فقط هما مباراة مصر وقطر في تحديد المركز الثالث في البطولة، والنهائي الذي يجمع الجزائر وتونس، القناة تستعد كعادتها لتغطية متميزة من خلال تواجد مراسليها في كل مكان بداية من فندق ألإقامة الذي يتواجد به المنتخبات، مروراً بالحصص ألتدريبه حتى اللحظات الأخيرة قبل أنطلاق المباريات، لذا فسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني التردد المجاني للقنوات على مختلف الأقمار الصناعية، حتى يتمكن عشاق الرياضة بالاستمتاع في مشاهدة المباريات العالمية التي تنقلها القناة.

نبذة مختصرة عن قنوات بي إن القطرية

قنوات بي إن القطرية هي قنوات متخصصة في الرياضة تتكون من 17 قناة رياضية، تغطي أغلب المنافسات الرياضية الكبرى حول العالم، يقع المقر الرئيسي للقنوات في العاصمة القطرية الدوحة، في بداية أنطلاقها كانت تسمى قنوات الجزيرة الرياضية، قبل أن يتغير ألاسم عام 2014 إلى الاسم الحالي بي إن سبورت، تضم نخبة ممتازة من الإعلاميين العرب من مختلف الجنسيات، إضافة إلي المعلقين على المباريات الرياضية المتميزين.

تردد بي إن سبورت المفتوحة