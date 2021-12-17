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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط أشار تردد بي إن سبورت المفتوحة bein sports 1-2 الناقلة مباراة المركز الثالث والنهائي اليوم في المقال التالي
تردد بي إن سبورت المفتوحة أصبح هو الهدف الأول في البحث، من قبل عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم في العالم بصفة عامة وفي الدول العربية بصفة خاصة، لمتابعة مباريات كأس العرب التي شارفت على الانتهاء، فلم يتبقى سوى مباراتين فقط هما مباراة مصر وقطر في تحديد المركز الثالث في البطولة، والنهائي الذي يجمع الجزائر وتونس، القناة تستعد كعادتها لتغطية متميزة من خلال تواجد مراسليها في كل مكان بداية من فندق ألإقامة الذي يتواجد به المنتخبات، مروراً بالحصص ألتدريبه حتى اللحظات الأخيرة قبل أنطلاق المباريات، لذا فسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني التردد المجاني للقنوات على مختلف الأقمار الصناعية، حتى يتمكن عشاق الرياضة بالاستمتاع في مشاهدة المباريات العالمية التي تنقلها القناة.
نبذة مختصرة عن قنوات بي إن القطرية
قنوات بي إن القطرية هي قنوات متخصصة في الرياضة تتكون من 17 قناة رياضية، تغطي أغلب المنافسات الرياضية الكبرى حول العالم، يقع المقر الرئيسي للقنوات في العاصمة القطرية الدوحة، في بداية أنطلاقها كانت تسمى قنوات الجزيرة الرياضية، قبل أن يتغير ألاسم عام 2014 إلى الاسم الحالي بي إن سبورت، تضم نخبة ممتازة من الإعلاميين العرب من مختلف الجنسيات، إضافة إلي المعلقين على المباريات الرياضية المتميزين.
تردد بي إن سبورت المفتوحة
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11054
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد bein sports 5-6-7-8
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد الجديد
|11475
|معامل الاستقطاب
|رأسي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/4
تردد بي إن سبورت المفتوحة
- من أشهر 5 علامات تجارية في العالم من حيث القنوات الرياضية العالمية.
- تغطي القنوات المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا ومناطق واسعة في أوروبا وأمريكا.
- يوجد بها عدة قنوات ناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية إضافة إلي اللغة العربية.
- تمتلك حقوق حصرية متميزة مثل مباريات الدوري الانجليزي والأسباني والإيطالي وبطولة دوري أبطال أوروبا.
- يمكن الاشتراك في باقة بي إن عن طريق الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني أو مراكز الاشتراكات المتواجدة في معظم الدول العربية.
مباريات اليوم على قناة بي إن المجانية
|المباراة
|الموعد
|ملعب المباراة
|مصر * قطر
|12.00 بتوقيت القاهرة، 13.00 بتوقيت قطر والسعودية
|أستاد 974
|الجزائر * تونس
|16.00 بتوقيت تونس والجزائر، 18.00 بتوقيت السعودية وقطر
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