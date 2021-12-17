نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Epic Games Store تطلق حملة لمدة أسبوعين للتمتع بإصدارات Epic Games في المقال التالي

عمر شويل - جدة Epic Games Store تطلق حملة للتمتع بكافة إصداراتها لمدة أسبوعين متتاليين . وذلك في كافة الإصدارات الخاصة بموقع Epic Games تسجيل دخول بحسابات مرتاديها . كما تم بدء حملة Epic Games login من اليوم ولمدة 14 يوماً متواصلين . كذلك أشارت Epic Games أنه يتم أيضاً فتح باب المبيعات في أيام الإجازات لكافة منتجات أيبك قيمز ريديم كود . كما أن Epic Games أشارت إلي أن هذه المدة هي مدة الموسم الخاص بالتخفيضات . علي أرض معارض الألعاب الفيديو ومنها ايبك قيمز فورت نايت . ذلك بجانب فتح معرض Epic Games وعمل تخفيضات قوية وعروض لم يسبق لها مثيل .

Epic Games Store وبدء العروض القوية مع SHENMUE

بدء Epic Games Store العرض القوي علي SHENMUE وهي الدفعة الطويلة . تلك التي طال انتظارها طويلاً من Epic Games تسجيل دخول والتمتع بهذا العرض الذي كان يسعى له العديد . ذلك من المعروف عنه أن SHENMUE هي ضمن سلسة المغامرات من Epic Games . وهي النسخة التي حدث بها فجوة منذ 18 عاماً منذ صدور SHENMUE النسخة الأولي . كما أن بطل تلك الرواية هو البطل ريو هاسوكي يأتي في هذه النسخة من Epic Games . لكي ما يستأنف مغامرات الانتقام من قاتلي والده ويتم في نسخة Epic Games الجديدة تقديم فصلاً جديداً . من المغامرات والتي تم إطلاق أسم EUROCOMMER . علي السلسة الجديدة من Epic Games .

التصريحات الخاصة بعرض الأسبوعين لكافة عشاق ألعاب ايبك قيمز فورت نايت

الملحمة الجديدة من ايبك قيمز فورت نايت تأتي بمواهب متعددة وغامضة داخل اللعبة في الموسم الجديد . كذلك سيتم تقديم خدمة من الشركة كل يوم ولمدة أسبوعين . دون دفع أي رسوم ذلك بجانب أن الشركة لم تحدد دولاً زمنياً لذلك العرض مما يعني . كما أنه من المحتمل أن تزيد مدة الأيام . ذلك لكي ما يتمتع مرتادي منصة Epic Games بالعروض الغير مدفوعة . كما أن هناك مباراة سيتم طرحها من Epic Games وتكون بدون دفع رسوم . وذلك حتي يوم 6 يناير 2022 .

Epic Games Store والعرض الرائع الغير مدفوع والذي يستمر لمدة أسبوعين . لكافة الألعاب الشهيرة علي منصة Epic Games . والتي من المحتمل أن تستمر لمدة أكبر من ذلك وفقاً لجدول زمني سيوضع من المنصة .