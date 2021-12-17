نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto الأصلية GTA San Andreas للاندرويد حجم كامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة Grand Theft Auto الأصلية والنسخة الأخيرة علي هواتف أند رويد بحجم كامل . حيث أن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الكثير من عشاق هذه اللعبة . يسعون للطريقة المضمونة لكي ما يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد علي هواتفهم . كذلك يرغبون في معرفة المتطلبات الخاصة لتشغيل GTA V Liberty Stories علي الهاتف . وذلك أيضاً لنسخة لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . كما يتم التساؤل هل كل نسخة من نسخ جراند ثفت أوتو لها متطلبات تشغيل .أم أن المتطلبات واحدة لتشغيل لعبة GTA V علي الهواتف . ذلك ما سنتعرف عليه داخل المقال وتفاصيل أخر إصدار من لعبة GTA V .

تثبيت لعبة Grand Theft Auto بتحديثاتها الأخيرة لشهر ديسمبر

يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto بعد التحديثات الأخيرة التي تمت عليها في شهر ديسمبر الجاري . تلك التحديثات التي شملت لعبة GTA V الأصلية نسخة سان أندرياس . بالعديد من الإضافات التي تمت عليها سواء في مراحل اللعبة المختلفة أو في الأسلحة المتطورة المستخدمة في جراند ثفت أوتو . كذلك من المعروف عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . هي الأشهر بين نسخ لعبة GTA V للأندرويد . تلك النسخة من جراند ثفت أوتو تدور أحداثها دخل ولاية من الولايات الأمريكية وهي سان أندرياس كما بجانب أحداث اللعبة . تم إضافة واقع افتراضي علي نسخة لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . يشابه العالم الذي نحيا به وذلك لكي ما يعود ذلك العالم بمتعة أكبر في اللعب . ذلك عبر تحكم اللاعب في تغيير شكل العالم داخل جراند ثفت أوتو .

تثبيت لعبة Grand Theft Auto وخطواتها

يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto بنسختها الأشهر Grand Theft Auto: San Andreas . وتلك النسخة تختلف في طريقة تثبيتها عن نسخة GTA V Liberty Stories . كما أن تثبيت نسخة Grand Theft Auto Vice city يشبه لحد كبير طريقة تثبيت سان أندرياس ونتعرف علي خطوات التثبيت كالآتي :-

يجب تسجيل الدخول عبر شبكة الأنترنت من خلال حسابك المسجل به علي المتجر المعتمد لهاتفك . كما يتم فتح المتجر بتسجيل بياناتك الشخصة لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . كذلك يجب تسجيل اسم Grand Theft Auto: San Andreas في مربع البحث علي المتجر . يجب بعد ذلك الضغط علي زر قائمة تثبيت لعبة GTA V الأصلية . كما يجب أن يتم تحديد السعر الخاص بالنسخة المرغوبة في لعبة GTA V للأندرويد . ذلك بجانب اختيار طريقة الدفع التي ستتم علي المتجر وفقاً للوسائل المتاحة . بعد ذلك تبدأ عملية تثبيت لعبة GTA V الأصلية علي الهاتف لمدة دقائق . بعد أن تنتهي عملية تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas يمكن ربطها بحساب فيس بوك .

تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي الهواتف ومتطلباتها

يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الهاتف بمساحة تخزين فارغة 3GB .

علي الهاتف بمساحة تخزين فارغة 3GB . ذلك بجانب توافر معالج هاتف بالتقنية الحديثة SNAPDRAGON 865 .

كما تتطلب لعبة GTA V سان أندرياس معالج ثماني النواة .

سان أندرياس معالج ثماني النواة . كذلك أيضاً تثبيت جراند ثفت أوتو تتطلب ذاكرة عشوائية بمساحة 4GB .

يفضل أن تكون الذاكرة العشوائية فارغة بقدر 6GB لتشغيل جراند ثفت أوتو دون مشاكل .

كما تتطلب نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس نظام أند رويد نسخة 11.0.1 .

تلك المتطلبات تختلف في هاتف أيفون والذي يختلف به هو أن يكون نظام التشغيل IOS 14 وذاكرة الهاتف الداخلية 4GB .

يمكن عمل تلك الخطوات مع نسخة Grand Theft Auto Vice city وأيضاً GTA V Liberty Stories .

بعض الاختلافات في نسخة GTA V Liberty Stories الخاصة بمتطلبات تشغيلها

تتطلب GTA V Liberty Stories بعض الطلبات التي تختلف عن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . تلك المتطلبات هي كالآتي :-

GTA V Liberty Stories تتطلب مساحة هاتف فارغة 2GB . ذلك بجانب وجود معالج رسومي تقنية رباعية النواة . كما تتطلب جراند ثفت أوتو ليبرتي ستورز ذاكرة الهاتف العشوائية تكون فارغة بمقدار 4GB . كذلك من الضروري توافر معالج رسومي تقنيته حديثه وهي تقنية SNAPDRAGON 720G . كما من الضروري توفير نظام تشغيل في الهاتف لا يقل عن نظام أند رويد 9.0.1 لتشغيل GTA V Liberty Stories .

تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي كافة الهواتف الذكية ألأند رويد وهواتف أيفون . ذلك بجانب ما هي المتطلبات الخاصة بكل نسخة من النسخ المعروضة بالمقال من لعبة . جراند يفت أوتو الإصدار الأخير لشهر ديسمبر .