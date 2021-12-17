نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي ID وجوجل بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي ID ، يحاول اللاعب شحن Peggy Wedge في لعبته حتى يتمكن من شراء والتمتع بكل الأدوات والأسلحة التي تجعله أقوى، وهذه الشدات تزوده بالمزيد من الأسلحة وستأخذ به إلى مراحل متعددة ومتقدمة، وتساعده على شراء موارد ترفيهية في اللعبة للاستمتاع أكثر.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي ID



يبحث عشاق اللعبة عن طرق لشحن شدات ببجي للاستمرار في الاستمتاع الكامل ببيانات هذه الشدات والفوائد والتحسينات التي تجلبها لهم.

ربما تكون الطريقة المفضلة للعديد من الأشخاص هي طريقة الأي دي التي سنتعلمها، لكننا سنحل أيضًا من رسوم Google How Play.

شحن شدات ببجي Pubg Mobile



إذا كنت تبحث عن طريقة يدوية شحن شدات ببجي من خلال الايدي، فنحن نوفر لك طريقة بسيطة ونضعها في النقطة المتجانسة كما هو موضح أدناه:

ابحث عن pubg midasbuy ، وهو موقع شحن معتمد.

سجّل الدخول إلى الموقع واختر تحصيل رسوم مقابل أدوات PUBG.

اختر الرقم الذي تريده.

أدخل رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة.

اختر بلد إقامتك، ثم اختر طريقة الدفع التي تريدها.

اشحن بقدر ما تريد وانتظر بعض الوقت.

افتح اللعبة وتأكد من الشحن.

كيفية شحن الشدات من جوجل بلاي

بالنسبة إلى المعجبين الذين يلعبون PUBG من أجهزة Android المحمولة، يمكنهم الشحن بالطرق التالية:

اشحن رصيدك في Google Play.

افتح اللعبة وحدد رمز مفتاح الربط.

حدد عدد مفاتيح الربط.

اختر طريقة الدفع من خلال Google Play.

تحديد عدد شدة وكم مرة للحصول عليها.

افتح اللعبة وتأكد من الشحن.

طريقة تطوير لعبة ببجي PUBG