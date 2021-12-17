نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل من خلال ID والحصول علي 1000 شدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل من خلال ID أعتاد اللاعبون على البحث باستمرار عن أفضل موقع شحن شدات ببجي موبايل من خلال ID رخيص وآمن، وفي الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لـ pubg mobile في جميع البلدان وتوسع قاعدته الشعبية، يوفر الموقع خيارات UC اللازمة للاعبين، والتي من خلالها يمكنك شراء العناصر الضرورية والمهام والمنازل والملابس والحزم في بيئة اللعبة.
أفضل موقع شحن شدات ببجي موبايل من خلال ID
تتمتع شدات PUBG Mobile بطرق شحن مختلفة، لكن في النهاية يتفقون جميعًا على كيفية الحصول على شدات اللازم لشحن محفظتك.
سواء كان ذلك من خلال الشحن المجاني، يمكنك الحصول على الهدايا والمكافآت التي تقدمها اللعبة.
إذا فزت، وبقيت على قيد الحياة وقنص العدو لفترة طويلة، أو من خلال قنوات مثل منشورات وتعليقات مشاهير اليوتيوب في اللعبة، أو من خلال المواصلات المدفوعة، تختلف القيمة من موقع لآخر.
طريقة الشحن عن طريق ID
بالنسبة لمواقع الويب الأكثر شهرة التي تشحن شدات PUBG Mobile عبر الأي دي، وتوفر آلاف الشدات بأمان وموثوقية في غضون ثوانٍ قليلة، يتم شحنها من خلال موقع midasbuy الرسمي للعبة، وتحتاج فقط إلى الارتباط بك في حساب اللعبة (الحساب الرسمي)، ثم قم بتسجيل الدخول وحدد البلد والعملة واللغة، ثم قم بتسجيل رقم هاتفك المحمول الذي سوف يستلم رسالة تأكيد الشحن، ثم اتبع الخطوات التالية:
- اختر طريقة الدفع الإلكتروني التي تستخدم النقد للدفع.
- تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني ورقم الهوية.
- اختر عدد مفاتيح الربط التي تريد شرائها.
- اضغط على “موافق” أو “تأكيد”.
- ثم قم بتسجيل الرمز في الحساب الشخصي في اللعبة.
- سوف تحصل على الفور على مفتاح الربط الذي تريده.
ما هي أفضل مواقع توفر شحن رخيص
- موقع SEAGM هو أيضًا أحد المواقع التي توفر شحنًا رخيصًا ووصولاً سريعًا للطرود.
- تحتاج إلى إنشاء حساب رسمي عليه أو تنزيل تطبيقه على هاتفك، ثم التثبيت وتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك.
- ثم بدء الشحن عملية، و oonoo من أفضل المواقع، هذا يحتاج فقط دعوة لأصدقائك وإنهاء عرضهم عن طريق تثبيته وتنزيله.
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