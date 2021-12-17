نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد الموعد الرسمي لنزولها وشروط PES 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت إي فوتبول بيس 2022 ، الآن ليس من الصعب الحصول علي إصدارات eFootball PES للاندرويد. ولكن من الصعب أن تجد مكان موثوق يتم فيه كيفية تثبيت اللعبة الشهيرة. حيث يقوم عشاق الساحرة المستديرة لكرة القدم بلعب هذه اللعبة بشكل مستمر. كما ازدادت الأخبار حول أن تم نزول اللعبة بشكل رسمي من قبل شركة KONAMI. ودعونا الآن بالتحدث عن لعبة eFootball PES 2022 التي كانت تحت اسم Pro Evolution Soccer. وتم إصدارها في عام 2006 وحازت علي إعجاب مستخدمي الساحرة المستديرة. وبشكل متطور يتم تحديث اللعبة سنويا ولتعمل بأداء قوي مع أنتقالات اللاعبين إلي أنديتهم الجديدة. كما يتم تحديث وتطوير جرافيك اللعبة. كما تم نزول اللعبة رسميا علي جوالات الأندرويد منذ عام 2018 بعد نجاح سلسلة البلاي ستيشن والكمبيوتر. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية تثبيت إي فوتبول 2022. كما سنعرض أيضا الموعد الرسمي لنزولها علي المنصات الرسمية كذلك سنعرض متطلبات تشغيل eFootball PES 2021 علي الجوالات وذلك من خلال الأسطر التالية.

الموعد الرسمي لنزول وتثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

كما ذكرنا أن هناك الكثير من الأخبار حول نزول اللعبة. حيث قامت مواقع إلكترونية تقوم ببرمجة الألعاب مرة أخرى وإضافة بعض الإضافات الخاصة بها ثم تغيير واجهة اللعبة من الخارج . ثم تقوم بطرحها علي موقعها الإلكتروني تحت أسم لعبة eFootball PES 2022. كما يتم دخول الزائرين إلي الموقع وتقوم بتثبيت اللعبة وذلك بمقابل سرقة بياناتهم والذي يقومون بالموافقة على شروط الموقع دون قراءة الشروط مسبقا. وهذا يعتبر تضليل للزائرين. ولكن الحقيقة هنا من خلال موقعنا. حيث أصدرت شركة كونامي إعلانا تشويقيا للعبة في شهر يوليو الماضي بأن سيتم نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد في شهر أكتوبر 2021. ولكن أصدرت الشركة تأجيلا للعبة إلي شهر ديسمبر 2021. ولكن تم التأجيل مرة أخرى. وذلك المرة كان التأجيل إلي مارس 2022 وتعويض مستخدمي اللعبة بعملة GP بقيمة 4000000 ألف من العملة الرسمية للعبة لشراء اللاعبين وتدريبهم. كما قامت شركة كونامي بإطلاق تحديث بتاريخ أمس 16 من ديسمبر 2021 وكان يخص إصدار eFootball PES 2021. وأصدرت في ذلك التحديث ترقية للاعبين وهدايا قيمة لمستخدمي اللعبة الشهيرة.

خطوات تثبيت لعبة eFootball PES 2022 و eFootball PES 2021 للاندرويد

لا تقلق عزيزي المستخدم حول كيفية التثبيت الصحيحة لكلا الإصدارين من إي فوتبول بيس 2022 و لعبة إي فوتبول بيس 2021. حيث كلا الإصدارين يتم تثبيتهم علي الجوال بنفس الطريقة والخطوات ولتثبيت اللعبة يجب إتباع الخطوات التالية.

أولا يجب أن نتصل بالأنترنت من نقطة WIFI.

كذلك يجب الدخول بطريقة سهلة علي تطبيق GOOGLE PLAY.

ثم عن طريق شريط البحث يجب كتابة eFootball PES 2021 .

. ثم يجب النقر عليها من خلال النتائج التي ستظهر علي الشاشة. حيث أن التثبيت مجاني بشكل كامل ويتم لعبها أيضا بشكل مجاني.

والآن أفتح اللعبة وقم بربطها بحسابك فيسبوك أو بريدك الإلكتروني لتلقي إشعارات اللعبة.

شروط ومتطلبات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 ولعبة eFootball PES 2021

مثل طريقة التثبيت لا يختلف الإصدارين في الخطوات. كذلك أيضا الشروط ومتطلبات اللعبة فهي نفسها أيضا لكلا الإصدارين. وربما يتم تغيير المتطلبات الخاصة بإصدار إي فوتبول بيس 2022 وذلك بعد نزول تحديثها رسميا. حيث ستكون المتطلبات كالتالي.

أول مطلب يجب أن يتوفر أنترنت بسرعة كبيرة لأن اللعبة تعتمد علي خدمة الأنترنت بشكل كلي.

كما يجب أن يتسع الجوال للعبة حيث يجب أن يتوفر بمساحة داخلية فارغة لا تقل عن 4.5 جيجا بايت مقسمين. 2.5 جيجا عند التثبيت. و2 جيجا تحديثات بعد التثبيت.

كما يتم عمل لعبة eFootball PES 2022 على ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. ويمكن أن تعمل علي أقل من ذلك ولكن يفضل 4 جيجا أو اكثر وذلك للحصول علي سرعة مناسبة.

على ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. ويمكن أن تعمل علي أقل من ذلك ولكن يفضل 4 جيجا أو اكثر وذلك للحصول علي سرعة مناسبة. معالج الجوال يجب أن يكون متوسطا لحصول على أداء أفضل في اللعب.

نظام أندرويد 9 وذلك لتشغيل لعبة إي فوتبول بيس 2022. واندرويد 11 لعبة eFootball PES 2022.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا بالخطوات كيفية تثبيت إي فوتبول بيس 2022. كما أستعرضنا أيضا الموعد الرسمي لنزولها علي الجوالات وشروط ومتطلبات إصدار PES 2022 وإصدار eFootball PES 2021. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.