- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التكنولوجياكيف تقوم باسترجاع محادثة قمت بحذفها فى تطبيق الواتساب في المقال التالي
تتحدث مقالتنا عن تطبيق الواتساب والميزات التي يطلقها لجميع مستخدميه ، حيث أننا نشاهد كل يوم يقو تطبيق الواتساب بتفعيل ميزة جديدة والكثير من المستخدمين فى شوق لمعرفة الميزات الاضافية الجديدة ، فعند القيام بالدردشة مع بعض الأصدقاء وبالخطأ تقوم بمسح محادثة قامت بين اصدقائك ، من خلال تطبيق الواتساب تستطيع استرجاع اى محادثة قمت بمسحها وذلك عن طريق المحادثات الاحتياطية التى تتواجد فى جوجل درايف ، فقد يتم حفظ هذه الرسائل التى قمت بحذفها فى هذا الملف بشكل تلقائى ، ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الخوات التى من خلالها تقوم باسترجاع المحادثات التى قمت بحذفها مرة اخرى.
تعرف على الخدمة الخاصة بالنسخ الاحتياطي فى تطبيق الواتساب
يعد تطبيق الواتساب من احدث التطبيقات الحديثة التى تتواجد فى عصرنا حيث انه يسهل على جميع المستخدمين سرعة التواصل الاجتماعى بينهم ويوفر تطبيق الواتساب الكثير من المزايا لكافة المستخدمين ومنها خدمة النسخ الاحتياطى التى يتمكن من خلالها المستخدم استرجاع اى محادثة قد قام بحذفها عن طريق جوجل درايف التي يتوفر فيها نسخة احتياطية من جميع المحادثات والدردشات ، وجميع البيانات الخاصة بالمستخدم قد تتواجد فى تطبيق جوجل درايف .
ولكى تستطيع الاستفادة من خدمة النسخ الاحتياطى عليك القيام باتباع الخطوات التالية :
- اولا : قم بفتح تطبيق الواتساب ثم قم بالنقر على النقاط الثلاث الجانبية المتواجدة فى المنطقة العلوية في يسار الشاشة .
- ثانيا :قد يتم ظهور لك قائمة تحتوي على اختيارات متعددة قم باختيار كلمة الاعدادات لكي تتوصل الى صفحة الاعدادات .
- ثالثا : قم بالنقر على الدردشة ثم النقر على النسخ الاحتياطى الخاص بالدردشة .
- رابعا : بعد الانتهاء من خطوة النسخ الاحتياطي قم بتحديد مدة النسخ التى تناسبك أيا كانت اسبوع ، يوم ، شهر .
كيف تقوم باسترجاع محادثة من جوجل درايف
- قم بحذف تطبيق الواتساب الخاص بك من الهاتف عن طريق مدير التطبيقات
- قم بتثبيت التطبيق مرة اخرى عن طريق جوجل بلاى او بلاى ستور .
- اخيرا يتم تنزيل التطبيق ويتم عرض لك هل ترد النسخ الاحتياطى على الهاتف فقم بالضغط على كلمة موافق .
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التكنولوجياكيف تقوم باسترجاع محادثة قمت بحذفها فى تطبيق الواتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.