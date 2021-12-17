التكنولوجياكيف تقوم باسترجاع محادثة قمت بحذفها فى تطبيق الواتساب

تتحدث مقالتنا عن تطبيق الواتساب والميزات التي يطلقها لجميع مستخدميه ، حيث أننا نشاهد كل يوم يقو تطبيق الواتساب بتفعيل ميزة جديدة والكثير من المستخدمين فى شوق لمعرفة الميزات الاضافية الجديدة ، فعند القيام بالدردشة مع بعض الأصدقاء وبالخطأ تقوم بمسح محادثة قامت بين اصدقائك ، من خلال تطبيق الواتساب تستطيع استرجاع اى محادثة قمت بمسحها وذلك عن طريق المحادثات الاحتياطية التى تتواجد فى جوجل درايف ، فقد يتم حفظ هذه الرسائل التى قمت بحذفها فى هذا الملف بشكل تلقائى ، ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الخوات التى من خلالها تقوم باسترجاع المحادثات التى قمت بحذفها مرة اخرى.

تعرف على الخدمة الخاصة بالنسخ الاحتياطي فى تطبيق الواتساب

يعد تطبيق الواتساب من احدث التطبيقات الحديثة التى تتواجد فى عصرنا حيث انه يسهل على جميع المستخدمين سرعة التواصل الاجتماعى بينهم ويوفر تطبيق الواتساب الكثير من المزايا لكافة المستخدمين ومنها خدمة النسخ الاحتياطى التى يتمكن من خلالها المستخدم استرجاع اى محادثة قد قام بحذفها عن طريق جوجل درايف التي يتوفر فيها نسخة احتياطية من جميع المحادثات والدردشات ، وجميع البيانات الخاصة بالمستخدم قد تتواجد فى تطبيق جوجل درايف .

ولكى تستطيع الاستفادة من خدمة النسخ الاحتياطى عليك القيام باتباع الخطوات التالية :

اولا : قم بفتح تطبيق الواتساب ثم قم بالنقر على النقاط الثلاث الجانبية المتواجدة فى المنطقة العلوية في يسار الشاشة .

ثانيا :قد يتم ظهور لك قائمة تحتوي على اختيارات متعددة قم باختيار كلمة الاعدادات لكي تتوصل الى صفحة الاعدادات .

ثالثا : قم بالنقر على الدردشة ثم النقر على النسخ الاحتياطى الخاص بالدردشة .

رابعا : بعد الانتهاء من خطوة النسخ الاحتياطي قم بتحديد مدة النسخ التى تناسبك أيا كانت اسبوع ، يوم ، شهر .

كيف تقوم باسترجاع محادثة من جوجل درايف