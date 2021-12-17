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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التكنولوجيا تعرف عى تطبيق واتساب عمر اخر اصدار 2022 والمميزات الخاصة بة في المقال التالي
نتعرف اليوم عن تطبيق واتساب عمر ، فيتميز هذا التطبيق بالعديد من المميزات والخصائص العديدة بين جميع مستخدميه ومن أحسن النسخ الجديدة والمطورة من تطبيق الواتساب الاصلي نفسة ، النسخة الاصلية نفسها لا يكون لديها مثلة من الخصائص والمميزات العديدة التي يطلقها هذا التطبيق ، فمن كثرة مميزاتة حاز اقبال شديدا بين كافة المستخدمين من جميع أنحاء العالم ، فيعد تطبيق واتساب عمر برنامج يتم استخدامة فى الدردشات بين الاصدقاء ويسهل عليهم سرعة التواصل الاجتماعى بينهم ، فيستطيع المستخدم ارسال العديد من الرسائل لاى فرد فى مختلف أنحاء العالم ، في تطبيق الواتساب عمر لدية اكثر من نسخة وهى ( واتساب عمر العنابى ، واتساب عمر الوردى ، واتساب عمر الأزرق ) ولكل نسخة لديها العديد من المميزات والخصائص العديدة فبالتالى تطبيق واتساب عمر يوفر لكافة المستخدمين واحتياجاتهم فى المحادثات باسرع وقت بين اصدقائهم .
تعرف على المميزات الخاصة بتطبيق واتساب عمر 2022
- تطبيق واتساب عمر يستمتع به كافة المستخدمين وذلك لسرعتة وعدم تعرضهم لأي مشاكل اثناء الدردشة .
- يوفر أيضا للمستخدمين ارسال الفيديو باسرع وقت وايضا التسجيلات الصوتية فعمل على زيادتها الى 100 ميجابايت بعد ما كانت 50 ميجابايت فقط .
- من خلال تطبيق واتساب اخفاء الدردشة للاصدقاء بحيث يظهر أمامهم انك غير متصل الان .
- يمكن للمستخدم اخفاء اخر مرة ظهر فيها من تطبيق واتساب عمر .
- يمكن للشخص مشاهدة الحالة التى يضعها أصدقائه حتى لو قام بحذفها فيمكن رؤيتها .
- يمكن للشخص وضع حالة خاصة به لمدة تزيد عن 10 دقائق .
- يوفر أيضا لمستخدميه ترجمة الرسائل اذا كان صديقة مع احدى البلاد الاخرى الذى يتحدثون بلغات مختلفة .
- من خلال تطبيق واتساب عمر تمكن إرسال العديد من الصور لشخص واحد وذلك لسرعة التطبيق و يتيح سهولة التواصل بين الاصدقاء .
- تطبيق واتساب عمر لدية العديد من المميزات الكثيرة والتى تميزة عن عن نسخ الواتساب المطورة .
- تتميز نسخة واتساب عمر على ميزة الرد السريع بين الاصدقاء .
- نسخة واتساب عمر تتميز بالعديد من المزايا مثل الاذكار او القران الكريم .
- تتيح مشاهدة الرسائل التى تم حذفها .
وفى نهاية مقالتنا نتمنى ان نكون افادنا جميع متابعينا الكرام من خلال موقعنا موقع ثقفنى ونتمنى ان تنال اعجابكم .
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