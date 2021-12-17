pubg mob خطوات تحميل لعبه ببجي الكورية على الموبايل واللابتوب مجانا 100% بدون فيزا

خطوات تحميل لعبه ببجي، حيث تعتبر هذه اللعبة من أشهر الألعاب الموجودة حالياً في جميع أنحاء العالم وهي لعبة الإلكترونية والأكثر قوة للغاية، ويوجد أعداد كبيرة جداً من عشاق الألعاب الإلكترونية المميزة وبالتحديد هذه اللعبة لأنها حصلت على شعبية كبيرة بسبب مختلف المميزات المتعددة وطريقة تفكير اللعبة، وأيضاً قاموا بتصميم أحدث الرسومات الموجود في لعبة ببجي، وفي هذا المقال نقدم لكم العديد من المعلومات عن هذا الموضوع.

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خطوات تحميل لعبة ببجي على الكمبيوتر

يكون تحميل لعبة ببجي على الكمبيوتر أمر غير سهل مقارنة بالهاتف الذكي، وهذا يرجع إلى الشركة المصممة لهذه اللعبة لم تقوم بعمل النسخة الخاصة بالحواسيب، ويوجد الكثير من الأشخاص تنزيل هذه اللعبة على الكمبيوتر، فيجب في البداية بتحميل محاكي المحمول على الكمبيوتر وهو شئ صعب أيضاً وطريقة التحميل الخاص بالمحاكي كالتالي:

في البداية يجب تحميل محاكي Bluestacks. القيام بتثبيت المحاكي. عند فتح هذا البرنامج يجب تفعيله من خلال عملية تسجيل الدخول بحسابك الخاص بجوجل. ثم تشاهد هذا البرنامج امامك مثل الهاتف. القيام بالدخول إلى جوجل بلاي وتحميل لعبة ببجي. ولكن من الواجب توفير بعض المواصفات في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لكي تقوم باللعب بطريقة جيدة وهي:

من الواجب أن لا يقل النظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر عن Windows.

يجب أن تكون المساحة التخزين الخاصة بك 30 جيجابايت متوفرة.

تحميل لعبة ببجي على الهاتف المحمول

يمكنك تنزيل هذه اللعبة بكل بساطة وأيضاً سهولة وذلك عن طريق متجر جوجل بلاي، والخطوات هي: