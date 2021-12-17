نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن جواهر فري فاير عبر فودافون كاش 2021 بطريقة شرعية و أمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن جواهر فري فاير 2021 كثير من الأفراد يرغبون في شحن الجواهر الخاصة بلعبة فري فاير بشكل سهل ودون اضطرارهم لدفع أي نقود مقابل هذه الجواهر، وهناك آخرون يرغبون في التعرف على طرق الشحن عن طريق الـ ID و خدمة فودافون كاش، لذلك من خلال مقالنا هذا سنوضح لك الكيفية الصحيحة التي تستطيع عن طريقها شحن جواهر فري فاير وهذه الطرق مضمونة وبعدها تكون قادر على الاستمتاع باللعبة دون أن تتعرض وتضطر للجوء إلى أي طرق غير شرعية قد تؤدي إلى إيقاف الحساب الخاص بك أو تؤدي إلى حدوث أي مشكلات أخرى لك، ولذلك ننصحك بالتركيز فيما هو قادم من خطوات في السطور القادمة.

طرق شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق خدمة فودافون كاش

حتى تكون قادر على إتمام عملية شحن الجواهر لعبة فري فاير عبر خدمة فودافون كاش المقدمة من شركة فودافون يجب أولاً أن تقوم بطلب الرقم الآتي وهو نجمة 9 نجمة 100 شباك، وبعد ذلك قم بتحديد ما ترغب في شحن الجواهر به من قيمة وبعدها أدخل رمز المرور الخاص بمحفظتك، وبعد إتمام تلك الخطوات قم بما يلي:

انقر على كلمة موافق.

الولوج إلى قائمة الرسائل خاصتك على الجوال.

انقر على “VF-CASH” وستجد بها كل من تاريخ الانتهاء والرمز الخاص بالتأمين.

قم بالولوج إلى بلاي ستور.

انقر على القائمة الرئيسية.

انتقي طريقة الدفع.

اضغط على أيقونة إضافة بطاقة ائتمان.

قم بكتابة الرقم الذي وصلك في رسالة فودافون كاش.

اكتب رقم الكود CVV والتاريخ الخاص بالانتهاء متواجد برسالة الخاصة بفودافون كاش.

انقر على حفظ.

طريقة التفعيل الخاصة بجواهر فري فاير

انقر على كلمة شراء جواهر فري فاير.

حدد كمية ما قمت بشرائه من جواهر.

اضغط على كلمة شراء.

قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بحسابك علي بلاي ستور.

طريقة شحن جواهر الخاصة بلعبة فري فاير بشكل



حتى تكون قادر على شحن الجواهر الخاصة بلعبة فري فاير بشكل بسيط ودون الحاجة إلى دفع أي أموال، كل ما عليك هو أن تقوم بتحميل التطبيق الإلكتروني المعروف باسم Cubic news وقم بعملية تسجيل الدخول عليه و اتبع مجموعة من المهام مقابل الحصول على بعض النقاط، وعند الحصول على النقاط تستطيع أن تستبدلها بجواهر فري فاير عن طريق موقع point-web.id.