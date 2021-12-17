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طريقة شحن شدات ببجي 2021 من أهم الأمور التي يسعى إليها اللاعبين في لعبة ببجي هو الحصول على شدات ببجي لان يمكن من خلالها شراء ما يحتاجون سواء ملابس أو أسلحة أو تحديثها، يمكن الحصول على الشدات بطريقه سهلة جداً، وبشكل سريع والكمية التي تحتاجها ولكن عن طريق المال، هناك طرق أخرى توفرها اللعبة للاعبين لكي يحصلون على شحن شدات ببجي سوف نتحدث عنها في ذلك المقال. طريقة شحن شدات ببجي 2021 على أجهزة الأندرويد شحن شدات ببجي يجب معرفة نوع النظام الذي يعمل عليه هاتفك إذا كان نظام الاندرويد، فيكون الحصول على شدات بطريقة سهلة عند إتباع الخطوات.

يجب معرفة نوع النظام الذي يعمل عليه هاتفك إذا كان نظام الاندرويد، فيكون الحصول على شدات بطريقة سهلة عند إتباع الخطوات. أولاً يتم الدخول إلى المتجر جوجل بلاي البحث على تطبيق يسمى Google opinion Reward

بعد فتح البرنامج ستجد إنه يريد أخذ رأيك في التطبيق، فتقوم بإعطاء التقييم الذي تراه، ثم تقوم بفتح لعبه ببجي وإختيار UC purchase وإتباع كل التعليمات الخاصة بذلك التطبيق ستجد أنك حصلت على شدات بيجي بشكل سهل. خطوات شحن UC ببجي على أجهزة الآيفون في حالات أجهزة الآيفون إنه يعمل بنظام خاص يسمى IOS، يتم في هذه الحالة الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشدات لعبه ببجي تظهر لك قائمة تقوم من خلالها اختيار الدولة التي أنت منها.

بعد ذلك تقوم الموافقة يظهر لك قائمة أخرى، يتم من خلالها اختيار نوع الشدات ثم بعد ذلك تقوم بإدخال رمز id الخاص بك.

الخطوة الثالثة وهي الأهم يتم من خلالها اختيار الطرق المناسبة بالنسبة للاعب الحصول على شدات الذي تم اختيارها، وبعد ذلك نقوم بفتح اللعبة فنجد الشدات قد تم تثبيتها على اللعبة فيمكن الاستمتاع بها.

هناك طرق أخرى ولكنها مكلفه وهي تتم عن طريق شحن الرصيد اختيار طرق الدفع المناسبة للاعب، ودفع من خلال جوجل بلاي ويتم من هذه الطريقة تحديد كميه شدات الذي تحتاجها، ثم بعد ذلك يتم تحويلها على اللعبة بطريقة آمنة تماماً. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي 2021 والحضول علي 1000 شدة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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