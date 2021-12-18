بالخطوات كيفية فتح تطبيقي واتساب مختلفين على هاتف واحد ومزايا أخرى

يمتاز تطبيق واتساب عن غيره من التطبيقات الشهيرة بما فيه من مزايا وخواص لاتجدها فى الكثير من التطبيقات الشهيرة الاخرى، حيث انه يمتاز بتجديد وتحديث خواصه كل فترة نجد خواص جديدة ومزايا لأول مرة يطرحها ويفعلها لمستخدميه ومحبيه، مما يجعله هو التطبيق الأكثر شعبية والاكثر انتشارا والاحب الى مستخدميه حيث يعمل على التطوير من نفسه كل فترة باستمرار وطرح العديد من المزايا المفضلة لمستخدميه، فقد عمل تطبيق واتساب مؤخرًا على إطلاق العديد من التحديثات الجديدة، التي تتضمن الكثير من الإضافات والخدمات التي تلقى قبول مئات الملايين من المستخدمين، كما يعمل أيضًا على معالجة بعض المشكلات التي تواجه الكثيرين، ومؤخرًا تم الانتهاء من إتاحة ميزة معاينة الرسائل الصوتية قبل نشرها أو إرسالها مباشرةً، وهو ما يرفع الحرج عن المستخدمين من إرسال رسائل خاطئة، في الوقت الذي يتم البحث فيه عن كيفية تشغيل تطبيقين واتساب على هاتف واحد، أو تفعيله على أكثر من جهاز، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال مقالنا نشرح كيفية تفعيل وفتح تطبيقين على هاتف واحد وكما نوضح بالشرح كيفية فتح تطبيق واحد على هاتفك وعلى سطح المكتب على جهاز الكمبيوتر.

بالخطوات كيفية تشغيل تطبيقي واتساب على موبايل واحد:

الكثير من حاملي الهواتف الذكية الاحدث اصدارا يحاولون الاستفادة من امكانيات هاتفهم لما له من امكانيات عالية الاستخدام حيث يعملون على دائما على تفعيل وتشغيل تطبيقين واتساب على هاتف واحد، حيث يستفيدون من هذا فى تخصيص تطبيق منهم للقيام بمتابعة عملهم وخاص باصحاب العمل ومتابعة مشروعاتهم او متابعة ماتم من انجازاتع ومتطلبات خاصة بالعمل، والاخر للتواصل مع الاهل والاصدقاء والاقارب واليكم بالشرح كيفية تفعيل ذلك الخاصية كما يلي:

اولا فتح الموبايل والدخول على التطبيق.

ثم النقر على خيار التطبيقات المزدوجة وتصلح لجميع الهواتف ماعدا الآيفون.

بعدها سيظهر قائمة بالتطبيقات المدعومة كما يوجد ميزة تبديل لتشغيل الاستنساخ بجوار التطبيق من بينهم واتساب نقوم بالضغط على زر تبديل وتفعيلها .

من خلال تفعيل خاصية التبديل يمكننا التنقل بين الحسابين للواتساب حسب استخدامك لاى منهما.

خطوات وكيفية تنشيط الإصدار التجريبي لتشغيل ميزة واتساب على الهاتف والكمبيوتر: