نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات حول لعبة جراند ثفت أوتو 6 الإصدار الجديد 2021 وموعد إطلاق النسخة السادسة من GTA 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وبعد نجاح هائل لجراند ثفت أوتو 5 على أجهزة الكمبيوتر بعد اصدارها الأولي منذ سنتين، ورغم هذا فإن شركة روك ستار ستمر بنفس الطريق بإصدارها الجديد لجراند ثيفت أوتو 6، وذلك بعد نجاح إصدار الأونلاين على أجهزة الكمبيوتر، وقد قدمت شركة روك ستار جيمز الشركة المطورة للعبة إعلان عن موعد إصدار النسخة الجديدة من اللعبة للمتابعين والاعبين من طافة انحاء العالم وهي جراند ثيفت أوتو 6 والتي طال انتظارها من اللاعبين على منصات الألعاب المختلفة مثل اكس بوكس وبلايستيشن 5.

تسريبات غير مؤكدة حول لعبة جراند ثفت أوتو 6

تقول بعض المصادر في تسريبات لها جديدة بأن الإصدار القادم من اللعبة سيكون حاملا رقم 6 سيضم لأول مرة بتاريخ اللعبة شخصية أنثى في دور البطولة، وستكون أولى بطولات الرواية من الإناث والذكور، فمنذ إصدارها الأول قد كنا معتادين أن بطل اللعبة دائما ما يكون ذكرا.

ويقول البعض من خلال التسريبات أن اللعبة ستكون خلال حقبة زمنية تعود للثمانينات لمدينة لوس أنجلوس، وقد صرح أحد العاملين على ذلك الإصدار أن اللعبة ستضم بطلين ذكرا وأنثى فقط في الإصدار القادم، مما سيضيف جمهورا جديد بشكل كلي ألا وهو العنصر النسائي وسنرى منحنى جديد نحو مغامرة من نوع آخر.

موعد إصدار النسخة الجديدة من لعبة جراند ثفت أوتو 6



تقدم أحد الإعلاميين بإصدار تقرير حول لعبة جراند ثفت أوتو 6 يحتوي على معلومات فيما معناه أن اللعبة قيد التطوير بالفعل لكنها لا تزال في المراحل الأولية من التطوير وسيتم إطلاقها بحجم متوسط، وتابع الإعلامي قائلا أنه على الرغم من أنه لا أحد من عشاق اللعبة يود سماع هذا الكلام ولكن للأسف لا تزال اللعبة تبعد الكثير من الوقت للظهور.

ولم يكن توقع البعض كما في التسريبات بأنه سيتم الإعلان عن اصدارها الجديد في سنة 2022 أو 2023 بحد أدنى، لكن عندما قام أحد اللاعبين بسؤال توم هندرسون مسرب الأخبار المعروف عن هذه اللعبة عن موعد صدورها فقام بالرد عليه بنفي كل تلك الشائعات تماما، مما يستدعي انتظارنا لبعض السنوات حتى يتم الإعلان عنها وإصدارها بشكل رسمي.