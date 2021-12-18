“من هنا” أسرع طريقة تحديث لعبة ببجي نيوستيت PUBG New State التحديث الآخير 2022

تعرف ببجي نيوستيت أنها من الجيل الثاني، لواحدة من أكثر الألعاب تحميلًا في متجر بلاي ستور، ومتجر أبل ستور وهي ببجي موبايل، ويعتبر تحديث لعبة ببجي نيوستيت شيء كبير، بل وسيكون صاحب تأثير كبير داخل جميع أفكار الألعاب، وهذا بسبب ما سيوفره التحديث من إمكانيات خارقة، وتطور كبير جدًا في عالم الجرافيك خاصة لألعاب الهاتف الذكي، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

تحديث لعبة ببجي نيوستيت

لتحديث ببجي نيوستيت عليك تحميل اللعبة أولًا، وهذا لأن التحديث ينزل تلقائيًا من المتجر الخاص بالعبة، وينتظر هذا التحديث جميع عشاق الجيل الأول من اللعبة، لأن تطور لعبة نيوستيت تسبب في مفاجأة رائعة لجميع من لعب ببجي، لأنها متطورة جدًا، ولتثبيت اللعبة نتبع الخطوات الآتية:

في البداية نقوم بالدخول إلى متجر بلاي ستور أن كان هاتفك من نوع الأندرويد، وفي حالة كان هاتفك آيفون نفوم بالدخول إلى متجر أبل ستور لعدم توافر جوجل ستور في هواتف الأيفون.

نقوم بالضغط على مربع البحث الخاص بالتطبيق.

نكتب اسم اللعبة، ثم ننقر على زر البحث.

تظهر الصفحة الخاصة باللعبة، وبالتالي نقوم بالضغط عليها.

نضغط داخل صفحة اللعبة على أيقونة التثبيت.

ننتظر حتى تحمل اللعبة، ثم ندخل للعبة عن طريق تسجيل الدخول بالفيس بوك أو إيميل الجميل.

لعبة ببجي نيوستيت

تدور أحداث قصة ببجي نيوستيت في عام 2051، ويطلق عليها اللاعبون ببجي موبايل الجزء الثاني، وذلك لأن بها نفس إمكانيات طريقة لعب ببجي موبايل، ولكن تختلف من حيث التقنيات والتطور، وطريقة المحاكاة للعبة، ولذلك ينتظر الجميع بفارغ الصبر تحديث لعبة ببجي نيوستيت، حيث أن اللعبة متطورة جدًا في الاستراتيجيات والأحداث، وهذه ليس فقط كل ما في الأمر، فهنالك تطور ملحوظ في لعبة نيوستيت من حيث المعدات المساعدة، والمعدات التنافسية.

كثفت الشركة المنتجة للعبة ببجي نيوستيت ولعبة ببجي موبايل ساحات التنافس في ببجي نيوستيت، وهذا من أجل بعث الحرية الكبيرة للعب وللإبداع باستراتيجيات جديدة، وخطط أخرى مختلفة، وذلك تم إثباته عن طريق التطور في الخرائط، كما هناك في ببجي نيو ستيت الكثير من الأنماط التي تتميز بالإبداع، وعملت لعبة ببجي نيوستيت على تطوير رسومات اللعبة أيضًا مما سمح لك بحرية التعايش والتأقلم مع الكون الجديد الذي خلقته اللعبة لكل زوارها الجدد.