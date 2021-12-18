نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن المفتوحة الجديد 2022 الناقلة مباراة نهائي كأس العرب اليوم بين تونس والجزائر في المقال التالي
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة مباريات اليوم الأخير من بطولة كأس العرب مباراة مصر وقطر، في تحديد المركز الثالث بالبطولة في الحادية عشر ظهراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، الثانية عشر بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت السعودية وقطر، ثم في الختام مسك الختام النهائي الكبير المنتظر مباراة التتويج مباراة الجزائر ضد تونس، في الرابعة بعد العصر بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، المباراتين سوف يبثان بصورة مجانية على قناة بي إن الأولى، وقنوات الكأس المجانية القطرية لمزيد من الحرية للمشاهد العربي، في أختيار القناة الذي يفضلها والمعلق المحبب إليه، فتابعونا لنقدم لكم أحدث تردد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات.
مباريات اليوم على قنوات بي إن سبورت المفتوحة
|المباراة
|القناة الناقلة
|المعلق
|مصر * قطر
|bein sporst hd 1
|حفيظ الدراجي
|الجزائر * تونس
|bein sports hd 1-2
|حسن العيدروس
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2022
في بداية أنطلاق كأس العرب، أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت القطرية عن نقلها لكافة مباريات البطولة بالمجان للجماهير العربية، من المحيط إلي الخليج وكان هذا الخبر مفرح جداً للجماهير العربية التي تمنت أن تشاهد المباريات من المنازل، وعدم الذهاب إلي المقاهي والكفيهات في هذا الجو البارد وبالعل تم نقل المباريات على القنوات المفتوحة.
تردد قناة بي إن المفتوحة نايل سات
|التردد
|11054
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6/5
bein sports hd 1-2
قنوات بي إن تضم 17 قناة متخصصة في الرياضة منها قناتين فقط، تبثان بصورة مجانية هما قناة بي إن الإخبارية المجانية، التي تقدم تقارير مصورة عن مباريات وفاعليات الأحداث الرياضية الهامة التي تمتلك حقوقها باقة بي إن، وباقي القنوات يتم الاشتراك بها عن طريق أشتراك سنوي أو نصف سنوي، من خلال الموقع الإلكتروني للقنوات، أو مراكز الاشتراك المنتشرة في أغلب الدول العربية.
أهم حقوق قنوات بي إن
- مباريات الدوري الانجليزي الممتاز والفرنسي والأسباني والإيطالي.
- مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية والدوري الأوروبي.
- تصفيات قارة أوروبا وأسيا وأفريقيا في مونديال العالم وبطولة دوري أبطال أفريقيا وأسيا.
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