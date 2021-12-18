تردد قناة بي إن المفتوحة الجديد 2022 الناقلة مباراة نهائي كأس العرب اليوم بين تونس والجزائر

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة مباريات اليوم الأخير من بطولة كأس العرب مباراة مصر وقطر، في تحديد المركز الثالث بالبطولة في الحادية عشر ظهراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، الثانية عشر بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت السعودية وقطر، ثم في الختام مسك الختام النهائي الكبير المنتظر مباراة التتويج مباراة الجزائر ضد تونس، في الرابعة بعد العصر بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، المباراتين سوف يبثان بصورة مجانية على قناة بي إن الأولى، وقنوات الكأس المجانية القطرية لمزيد من الحرية للمشاهد العربي، في أختيار القناة الذي يفضلها والمعلق المحبب إليه، فتابعونا لنقدم لكم أحدث تردد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات.

مباريات اليوم على قنوات بي إن سبورت المفتوحة