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عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وقطر في البطولة العربية 2021، والتي يتم بعد ساعات حفل الختام للبطولة العربية التي استمرت اسبوعين، صعد فيها إلي النهائي منتخب تونس والجزائر، فيما يلعب المنتخب الوطني المصري ضد نظيرة المنتخب القطري على المركز الثالث، حيث شهدت البطولة منذ بدء الأدوار الأولي منافسة قوية جدا بين المنتخبات العربية وبرز فيها نجوم جديدة لعبت لأول مرة وأدت مستويات عالية جداً.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وقطر البطولة العربية 2021

شهدت سلسلة قنوات الكأس القطرية بحث كثيف خلال الفترة الحالية نتيجة قرب موعد المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث المرتقب خلال الساعات القليلة القادمة، لذا يمكنكم الآن الإطلاع على اخر تحديث من تحديثات قنوات الكأس القطرية عن طريق تثبيت الترددات الجديدة كالتالي:

أولا تحديد القمر الصناعي: نايل سات.

ثانيا التردد: 11919.

ثالثا معدل الترميز: 27500.

رابعاً معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جميع ترددات قنوات الكأس القطرية

التردد 10770. القمر الصناعي عرب سات. الإستقطاب عمودي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500.

التردد 10770 القمر الصناعي سهيل سات. الإستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500.

موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب

تشهد اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021 مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة العربية، بين مصر وقطر، حيث وصل إلي هذه المباراة المنتخب الوطني المصري بعد خسارته من منتخب تونس في الدقيقة الأخيرة من المباراة براسية عمرو السولية في مرماه، فيما وصل إلي هذه المباراة المنتخب القطري بعد أن خسر من منتخب الجزائر في الدقيقة الأخيرة أيضاً، حيث تقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة، من المتوقع أن يتم إذاعة المباراة أيضا على قنوات اون تايم سبورتس.



موعد مباراة الجزائر وتونس

تقام اليوم ختام بطولة كأس العرب والتي وصل إلي النهائي فيها كل من المنتخب التونسي والجزائري، حيث تقام المباراة بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساءاً، تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت المفتوحة فضلاً عن نقلها على قنوات الكأس القطرية.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وقطر البطولة العربية 2021.