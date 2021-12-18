نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العب حالا.. طريقة تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز GTA Liberty City Storie علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز، تعتبر لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز من أكثر الألعاب المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويحبون الاستمتاع والمغامرات والاكشن الموجودة في هذه اللعبة حيث يتم تحديثها بشكل دائم وتم تشغيل هذه اللعبة على أجهزة بلاي ستيشن، وبالتالي يهتم العديد من الأشخاص لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بلعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز وأهم خطوات تثبيت اللعبة على الهواتف المحمولة للاستمتاع بالمغامرات الموجودة فيها وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

طريقة تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز

اشتهرت هذه اللعبة في الفترة الأخيرة أصبحت من أكثر الألعاب الإلكترونية المعروفة حول العالم كله حيث يحب الكثير من الأشخاص الاستمتاع بالألعاب التي تتضمن المغامرات والاكشن والإثارة بشكل دائم.

خطوات تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز

يمكنكم الآن بكل سهولة تشغيل هذه اللعبة على أجهزة الاندرويد والايفون بخطوات سهلة وبسيطه للاستمتاع بالمغامرات الموجودة في هذه اللعبة في أي وقت واليكم الخطوات المحددة والمطلوبة،

في الخطوة الأولى يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشراء الالعاب بهواتف الاندرويد أو من خلال هواتف إيفون، ويتم تسجيل الدخول إلى متجر أبل ستور بعد ذلك تقوم بكتابة اسم لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز وتضغط على كلمة بحث.

في الخطوة التالية سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تتضمن تشغيل لعبه جاتا ليبرتي سيتي ستوريز تقوم بالضغط على كلمة تشغيل هو في خلال دقائق معدودة سوف يتم تشغيلها هذه اللعبة على الهاتف الخاص بك.

في الخطوة التالية بتسجيل اللعبة من الحساب الخاص بك عن طريق إلفيس بوك أو الجميل أو أي حساب آخر خاص بك حتى تتمكن من فتح اللعبة في أي وقت تتمكن من الاستمتاع جميع المغامرات الموجودة فيها في أي وقت.

متطلبات تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز

ينبغي أن يتواجد مساحة كافية لتشغيل اللعبة على الهاتف المحمول وينبغي أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل الخاص بـ بـ هاتف اندرويد 11 أما بالنسبة للمعالج يكون متوسط لكي تتمكن من تشغيل اللعبة والاستمتاع بها في أي وقت.