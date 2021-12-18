أضبط تردد قنوات بين سبورت الجديد beIN Sport الناقلة لأهم المباريات والبطولات المحلية والدولية

تردد قنوات بين سبورت beIN Sport، يعد من أشهر الترددات التي يبحث عنها محبي ومشجعي كرة القدم في مختلف بلدان العالم، وذلك لأنها تعد الناقل الحصري لأغلب البطولات الهامة مثل بطولات كأس الأمم الأوروبية والأفريقية والأسيوية، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم، ومباريات الدوري الإنجليزي، ومباريات الدوري الإسباني وغيرها من الدوريات الأوروبية، بالإضافة تصفيات الأندية الأوربية والأفريقية في المنافسات القارية، ويتم نقل المباريات بأسلوب شيق من خلال قنوات بين سبورت beIN Sport.

أضبط تردد قنوات بين سبورت beIN Sport الناقلة لأهم المباريات والبطولات المحلية والدولية:-

مع قرب إقامة بطولة كأس العالم 2022 والذي سوف تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، حيث تعد بطولة كأس العالم هي بمثابة العرس الكروي الذي يشاهده ويتابعه الملايين على مستوي العالم، وذلك من أجل تشجيع منتخباتها، ولهذا يحرص الملايين من مشجعي ومحبي كرة القدم على استقبال ترددات قنوات بين سبورت والذي يمكن استقبالها عبر الترددات الآتية:-

* القمر الصناعي نايل سات:-

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3

* القمر الصناعي يوتلسات :-

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ يوتلسات 11013 أفقي 27500 2/3 يوتلسات 11054 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 12604 أفقي 27500 2/3

وتعمل قنوات بين سبورت على اجتذاب الملايين من المشاهدين على مستوي العالم، وذلك من خلال التعليق الشيق على كافة المباريات وبجميع اللغات، حيث يتم نقل المباريات عبر الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة، كما يتم استضافة أشهر اللاعبين المتميزين في مجال كرة القدم سواء في المنطقة العربية أو في الدول الأخري، وذلك من أجل التعليق على أحداث المباريات الهامة، حيث يتم تحليل تفاصيل كل فريق من حيث تشكيلة الفريق، واللاعبين المتميزين في هذا الفريق، وعناصر القوة والضعف في الفريق، والفرص المتاحة لكل فريق للتهديف، والفرص الضائعة من كل فريق.

وقد استطاعت الدوحة وبرعاية من الاتحاد الدولي الفيفا من أجل تجريب استعداداتها لاستقبال تنظيم كأس العالم 2022، إدارة مباريات كأس العرب 2021 باقتدار، حيث شهدت الملاعب التي تقام عليها مباريات كأس العالم، أولى المنافسات التي تقام عليها، وهي منافسات بطولة كأس العرب في قطر، وكانت بطولة كأس العرب في قطر على مستوي الندية والقوة بين الفرق المشاركة في البطولة، خاصة الدول الأفريقية مثل الجزائر والمغرب وتونس ومصر بالإضافة إلى الدول الأسيوية والتي جاءت على رأسها منخب قطر والذي نافس بقوة على تلك البطولة.