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عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة مباراة تونس والجزائر نهائي البطولة العربية 2021، التي تقام اليوم على ستاد البيت في قطر، حيث يسعي المنتخب الوطني التونسي “نسور قرطاج” الفوز بالبطولة بعد أن تمكنوا من الفوز في الدور النصف النهائي على منتخب مصر بهدف ذاتي تقدم به اللاعب عمرو السولية في الوقت بدل الضائع من المباراة، فيما يسعي المنتخب الجزائري بكل نجومه الفوز بالبطولة وخاصة بعد أن تمكن من الفوز في الدور قبل النهائي على منتخب قطر صاحب الملعب والجمهور.

تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة مباراة تونس والجزائر نهائي البطولة العربية 2021

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة من جميع الدول العربية موعد مباراة تونس ومصر التي تقام اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، بعد دقائق معدودة، حيث يستطيع المشاهدين متابعة المباراة النهائية على تردد قنوات الكأس القطرية، فيما يمكنهم أيضا مشاهدة مباشرة للمباراة على تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية.

التردد 11919 معدل الترميز 27500. القناة الكأس القطرية. الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي عرب سات. التردد 12245. الإستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. القناة الكأس القطرية 1.

موعد مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب

تقام المباراة الختامية من البطولة العربية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة فيما يمكن للمتابعين من تونس والجزائر والمغرب مشاهدة المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً، أما عن توقيت المباراة في قطر والكويت والأردن وفلسطين والسعودية فتكون الساعة السادسة مساءا، اما عشاق الساحرة المستديرة في الإمارات وسلطنة عمان فيمكنهم متابعة البث الحي للمباراة الساعة السابعة مساءا.

جوائز البطولة العربية قطر 2021

تعد الجوائز المالية التي حددتها اللجنة المنظمة في بطولة كأس العرب تجاوزت كل النسخ الماضية، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية تصل إلي 5 ملايين دولار، فيما يحصد صاحب المركز الثاني ثلاثة ملايين دولار، أما عن المركز الثالث فيحصل على 2 مليون دولار، والمركز الرابع 2 مليون دولار، فيما يحصل كل الفرق التي وصلت إلي الدور ربع النهائي على 750 ألف دولار، واي فريق شارك في البطولة يحصل على 500 ألف دولار.

وصلنا لختام شرح تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة مباراة تونس والجزائر نهائي البطولة العربية 2021.