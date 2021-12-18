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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدخل الآن وأحصل على استبدال كود فري فاير صالح للجميع Free Fire Rewards في المقال التالي
استبدال كود فري فاير يوم آخر كالعادة في معركة قارينا الملكية، ما زلنا نتلقى مكافآت مجانية يوميًا. لقد وجدنا مجموعة من رموز اليومية نتمكن من تخليصها جميعا في هذه المقال وللحصول على الماس، أو الجلود، أو الأحرف وصناديق وأكثر من ذلك ونترك مفاتيح لك هنا، بالإضافة إلى تذكيرك عن طريقة الحصول عليهم على موقع Garena.
استبدال كود فري فاير
أكواد المكافآت في Free Fire الخاصة باليوم حيث يعد الجدول الأسبوعي لفري فاير هو من 18 إلى 21 ديسمبر لديك أيضًا عدة أجزاء من اللعبة نخبرك من خلالها كيف يمكنك الحصول على لقطات تلقائية، وكيفية وضع الأحرف والرموز والرموز الملونة في ملف التعريف، وجميع رموز العلم وكيفية وضعها في ملف التعريف وكيفية إنشاء اسمك المستعار غير مرئى. بالإضافة إلى ذلك، لديك أدلة لتعلم كيفية استرداد حساب Free Fire الخاص بك باستخدام المعرف وكيفية الحصول على أجزاء من الذاكرة.
أكواد لعبة فري فاير
|شخصية دي جي ألوك مجانية
|SDAWR88YO16UB
|باقة العصر الذهبي
|3IBBMSL7AK8G
|رمز الماس 80000
|MJTFAER8UOP16
|قسيمة Diamond Royale
|TFF9VNU6UD9J
|صندوق نهب سلاح المعاقب
|MQJWNBVHYAQM
اكواد سكنات فري فاير
|طلاقات أسلحة ماركة تيتيان
|NHKJU88TREQW
|بطاقة النخبة وإعادة الشحن مجانًا
|BHPOU81616NHDF
|صدوق نهب 1x M1014 تحت الأرض
|UU64YCDP92ZB
|قنبلة يدوية MP5 – صندوق غنائم سلاح أحمر الدم
|FF101N59GPA5
|Black Rose Rocke
|X99TK56XDJ4X
كود فري فاير
- 3CYS-QQ95-YTWK
- FF65-HAZ8-KG8H
- FF7M-UY4M-E6SC
- HXVD-EU6E-PW5X
- RNTW-4A2T-MCVU
- ED22-KT2G-RQDY
- QUZ5-MJPP-Y92E
- FFFC-EGMP-C330
- FF30-GSLL-DTUE
- FFBC-LQ6S-7W25
- FFES-PORT-SSQA
- 487P-8ZVG-ZGEA
- BOOYK4Y9SGLM
- DANY3BNM8AXV
- 5G9GCY97UUD4
- WATZAPAWNPRO
- FB495MLIKESP
كيفية استخدام رموز مكافآت فري فاير
- اولا نحتاج إلى الدخول إلى موقع Free Fire Rewards
- ثم سيتعين علينا تسجيل الدخول باستخدام الحساب الذي سجلناه مع Free Fire، سواء كان Facebook أو VK أو Google أو Huawei ID.
- في هذا الوقت سيظهر مربع حيث نحتاج إلى تغيير الرمز الذي نريد استرداده وستظهر شاشة تأكيد.
- ثم أخيرًا، نصل إلى اللعبة على الجهاز الذي نفضله وهناك يمكننا العثور على المكافأة المعنية في قسم البريد في الردهة.
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