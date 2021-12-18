أدخل الآن وأحصل على استبدال كود فري فاير صالح للجميع Free Fire Rewards

استبدال كود فري فاير يوم آخر كالعادة في معركة قارينا الملكية، ما زلنا نتلقى مكافآت مجانية يوميًا. لقد وجدنا مجموعة من رموز اليومية نتمكن من تخليصها جميعا في هذه المقال وللحصول على الماس، أو الجلود، أو الأحرف وصناديق وأكثر من ذلك ونترك مفاتيح لك هنا، بالإضافة إلى تذكيرك عن طريقة الحصول عليهم على موقع Garena.

استبدال كود فري فاير

أكواد المكافآت في Free Fire الخاصة باليوم حيث يعد الجدول الأسبوعي لفري فاير هو من 18 إلى 21 ديسمبر لديك أيضًا عدة أجزاء من اللعبة نخبرك من خلالها كيف يمكنك الحصول على لقطات تلقائية، وكيفية وضع الأحرف والرموز والرموز الملونة في ملف التعريف، وجميع رموز العلم وكيفية وضعها في ملف التعريف وكيفية إنشاء اسمك المستعار غير مرئى. بالإضافة إلى ذلك، لديك أدلة لتعلم كيفية استرداد حساب Free Fire الخاص بك باستخدام المعرف وكيفية الحصول على أجزاء من الذاكرة.

أكواد لعبة فري فاير

شخصية دي جي ألوك مجانية SDAWR88YO16UB باقة العصر الذهبي 3IBBMSL7AK8G رمز الماس 80000 MJTFAER8UOP16 قسيمة Diamond Royale TFF9VNU6UD9J صندوق نهب سلاح المعاقب MQJWNBVHYAQM

اكواد سكنات فري فاير

طلاقات أسلحة ماركة تيتيان NHKJU88TREQW بطاقة النخبة وإعادة الشحن مجانًا BHPOU81616NHDF صدوق نهب 1x M1014 تحت الأرض UU64YCDP92ZB قنبلة يدوية MP5 – صندوق غنائم سلاح أحمر الدم FF101N59GPA5 Black Rose Rocke X99TK56XDJ4X

كود فري فاير

3CYS-QQ95-YTWK

FF65-HAZ8-KG8H

FF7M-UY4M-E6SC

HXVD-EU6E-PW5X

RNTW-4A2T-MCVU

ED22-KT2G-RQDY

QUZ5-MJPP-Y92E

FFFC-EGMP-C330

FF30-GSLL-DTUE

FFBC-LQ6S-7W25

FFES-PORT-SSQA

487P-8ZVG-ZGEA

BOOYK4Y9SGLM

DANY3BNM8AXV

5G9GCY97UUD4

WATZAPAWNPRO

FB495MLIKESP

كيفية استخدام رموز مكافآت فري فاير