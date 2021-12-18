تشغيل جاتا سان اندرس في ثواني طريقة تفعليها في ثواني ومتطلبات التحميل، جاتا سان اندرس حيث تعتبر تلك اللعبة من أكثر الألعاب المفضلة بين الصغار والكبار، حيث أنها منتشرة بشكل كبير جدا في جميع دول العالم، وتتميز هذه اللعبة بالعديد من المميزات التي جعلتها تتصدر قوائم البحث والتحميل، حيث أنها لعبة تحاكي الحياة قديمة تعود إلى زمن التسعينات، ولا يوجد بداخل اللعبة أي مباني عالية، وحتى ملابس اللاعبين بداخل اللعبة تعتبر ملابس تقليدية وقديمة، ولكن تدور أحداث اللعبة في إطار تشويقي ومثير.

متطلبات تشغيل جاتا سان اندرس

يوجد بعض الأساسيات الضرورية اللازمة لتفعيل هذه اللعبة على الأجهزة، وهي كالتالي:

تحتاج اللعبة الي نظام ويندوز 10 أو 7 أو 8 أو 8.1 أوVISTA

تحتاج اللعبة لرام 257 ميجا بايت.

لابد من تثبيت برنامج DIRECTX 11

سعة تخزين اللعبة هي 4 جيجا بايت.

مميزات جاتا سان اندرس

يوجد الكثير من مميزات لعبة جاتا سان اندرس التي تجعل الشباب يريدون ممارسة هذه اللعبة في أوقات فراغهم، والمميزات كالتالي:

يوجد في هذه اللعبة الكثير من أنواع الأسلحة والذخائر.

هذه اللعبة تقع في أكثر من مدينة عالمية.

تحتوي اللعبة على عناصر فردية من الجماعات الإرهابية.

يوجد تصميم برمجة وجرافيك جميل لموقع اللعبة.

قدرة اللاعب على المحافظة على موقعه داخل اللعبة.

اللعبة وأجوائها شبيه بالحياة التي نعيشها تماما.

سعة تخزين اللعبة صغيرة جدا، بالرغم من احتوائها على العديد من المميزات.

يوجد في اللعبة أنظمة اللعب بكل حرية.

يوجد في اللعبة سيارات قديمة وحديثة.

تمكنك اللعبة من قيادة الطائرة والسيارة.

تفعيل لعبة جاتا

يوفر الموقع الرسمي لتحميل اللعبة نظام تفعيل اللعبة، وهو كما يلي: