نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى تطبيقات تحرير الصور للاندرويد 2021 وبرامج تعديل الصور والفيديوهات الاحترافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيقات تحرير الصور هي التطبيقات الأكثر استخدامًا للاندرويد في المرتبة التالية بعد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار ظاهرة مشاركة الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمستخدمة على صعيد عالمي، ولذلك يحتاج المستخدمون للتعديل على الصور من حيث الإضاءة والألوان، إلى جانب إضافة المؤثرات البصرية الثابتة والمتحركة التي تجعل من تصميم الصور أكثر متعة واحترافية، ولذلك تهتم برامج تعديل الصور للاندرويد بتوفير الأدوات والمؤثرات التي تتيح للمستخدم نافذة مطلة على عالم من الابداع وحرية التعبير لإنتاج صور فوتوغرافية احترافية عالية الجودة، كما هو الحال في عالم تصميم الألعاب بجرافيك عالية الجودة.

تطبيقات تحرير الصور للاندرويد مجانًا

تتيح أغلب التطبيقات الخاصة بتعديل الصور مجموعة متطورة من الأدوات الاحترافية التي يشتخدمها أغلب مصممي الصور الفوتوغرافية للحصول على صور عالية الجودة بلمسة ابداعية محترفة، كما تتوفر نسختين من التطبيقات أحدهما النسخة المجانية والتي توفر للمستخدم استخدام محدود لمزايا التطبيق، كما تقوم النسخة المجانية بعرض الاعلانات مع إتاحة بعض الأدوات وليست كلها، بينما تتيح النسخة المدفوعة خيارات غير محدودة واستخدام غير محدود للأدوات بحيث تزيد من مساحة الابداع في عملية تصميم الصور، وإليكم أفضل تطبيقات تحرير الصور المجانية للاندرويد والمتاحة على تطبيق متجر جوجل بلاي Google Play Store.

تطبيق بيكس ارت Pics Art

تطبيق تحرير الصور للاندرويد بيكس ارت Pics Art يعد أحد أفضل وأقوى تطبيقات تعديل الصور المتاحة على متجر جوجل بلاي مجانًا، فهو يعمل كمحرر للصور والفيديوهات بجودة ممتازة، ومن أهم الأدوات المتوفرة بالتطبيق أداة ممحاة الخلفية التي تساعدك على إزالة خلفية الصورة ونقلها إلى خلفية جديدة، كما بإمكانك تصميم الخلفية لما يتناسب مع ذوق المستخدم، يوفر التطبيق أيضًا العديد من الفلاتر والمؤثرات البصرية الثابتة والمتحركة بأبعاد مختلفة لإضفاء المزيد من الحيوية على تصميم الصور والفيديوهات.

ادوب لايت روم Adobe Photoshop Lightroom

يُعد من أذكى تطبيقات محرر الصور وتطبيقات الكاميرا التي تمنح المصور مجموعة مميزة من المؤثرات والفلاتر، والتي بدورها تسهم في ضبط الإضاءة والتحكم في درجة سطوع الألوان وإضافة الملصقات، كما أنه يسمح بدمج الصور بشكل متناغم يجعل من تصميم الصور غاية في الإحترافية بجودة ممتازة، التطبيق متاح منه النسخة المجانية على متجر جوجل بلاي.

تطبيق اير براش AirBrush

أفضل تطبيقات تعديل الصور المتاح بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي، فهو يتيح إمكانية تنقية الصور فور التقاطها، والتعديل من خلال إضفاء اللمسات الجمالية التي تجعل من الصورة الفوتوغرافية تصل لمستوى الكمال الاحترافي الذي يبحث عنه أغلب المصورين الفوتوغرافيين، إلى جانب توفير مجموعة كبيرة من أدوات تنقيح الصور التي تساعد المصمم للوصول للنتيجة المطلوبة.