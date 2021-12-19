طريقة تحديث لعبة أي فوتبول بيس 2022 eFootball PES على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون في ثواني

لعبة بيس من بين أقوى الألعاب والتي تخص خوض اللاعب العديد من لمباريات والمنافسات الخاصة بكرة القدم حيث تعتبر من الألعاب المثيرة وقد لاقت الكثير من الإعجاب بسبب ما قد تم إجراءه من تحديثات، وبالنسبة للطريقة المتبعة لتحميل العبة واستخدام التحديث الخاص بها وكيفية عمله فهذا ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي في الفقرات القادمة حيث أن الكثير من الأشخاص لا يدرون بشكل كافي كيفية عمل التحديثات الخاصة باللعبة الإلكترونية الشهيرة إي فوتبول بيس.

خطوات تحديث لعبة بيس 2022

خطوات تحديث لعبة بيس 2022 العديد من الأشخاص محبي اللعبة يرغبون في التعرف على كيفية الحصول على النسخة الجديدة والمحدثة ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة من الممكن أن يتم التحديث لنظام اللعبة وبكل سهولة بحيث تكون اللعبة أكثر إثارة وتشويقا وامتاعا للاعب وبخطوات بسيطة يتم التحديث وبمنتهى السهولة ومن المعروف أ اللعبة بيس فوتبول لها عدد ملفين الملف الأول يعرف بملف أي بي كي، والملف الآخر يعرف باسم أو بي بي، والخطوات تكون على هذا النحو الآتي:

لا بد في البداية من التثبيت للملف الأول والذي بمجرد النقر عليه يسهل فتحه.

سيكون هناك ظهور لقائمة وتضم اللعبة من الإصدار الأخير لعام ألفين اثنين وعشرين واللعبة تتناسب مع التحميل على الأندرويد.

بعد ذلك سيظهر الملف الخاص بالتثبيت للعبة، وهي الذي يعد صادر من الشركة التي قامت على إنتاج وتطوير اللعبة وهي شركة كوماني ولا بد من الفك للضغط الخاص بالمجلد.

سيظهر أمام المستخدم عدد ملف واحد ويكون فارغا ومجلد فراغ وملف يكون جديد.

يتم النسخ للمجلد ثم ينقل للذاكرة الخاصة بالهاتف ثم للمجلد أو بي بي.

تحميل اللعبة على الهاتف الآيفون

من الممكن أن يتم التحميل لتلك اللعبة على الهاتف من نوع آيفون من خلال أن يتم الفتح للمتجر الإلكتروني آب ستور والذي يقوم بالعرض للأيقونة الرسمية الخاصة باللعبة وذلك من خلال كتبة اسمها بالخانة البحثية ومن ثم يتم نقر زر البحث لتظهر الأيقونة ويتم تحميلها من خلال زر التنزيل.