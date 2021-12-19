إن الرقم الخاص بخدمة العملاء التابع لشركة stc هو خدمة من الخدمات الهامة المتاحة من قبل شركة الاتصالات داخل السعودية للأفراد بالمملكة، كما أنها تسهل عليهم كثيراً في التواصل مع خدمة العملاء التابعة للشركة لكي يتمكنوا من الاستفسار عن الخدمات بالشركة، ويمكنهم أيضاً أن يقدموا من خلاله الشكاوي، كما أنها توفر له أرقام متعددة لجميع العملاء داخل وخارج المملكة، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم رقم خدمة عملاء stc المجاني داخل السعودية.

رقم خدمة عملاء stc المجاني داخل السعودي

بإمكان جميع العملاء التابعين لشركة الاتصالات بالمملكة السعودية stc أن يتواصلوا مع خدمة العملاء عبر الاتصال بالرقم 900، وهو الرقم الذي يتم استقبال عليه جميع الاستفسارات والشكاوى داخل المملكة السعودية، ولها أكثر من طريقة متعددة حتى تتواصل مع العملاء من الخارج، وإليكم الأرقام وهي كالآتي:

رقم الخدمة للأشخاص خارج المملكة 00966114555555.

خدمة العملاء لعملاء موبايلي 0114555555.

الرقم لعملاء زين 0114555555.

التواصل مع خدمة العملاء من خلال الفاكس

الرقم لعملاء موبايلي الجديد 1100.

طريقة التحدث مع خدمة العملاء

يستطيع الأفراد أن يتحدثوا مع الأشخاص من خدمة العملاء داخل شركه stc بمنتهى السهولة، وهذا عبر التواصل من خلال الرقم المجاني 900، وباتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

تختار اللغة التي تريدها في التحدث مع خدمة العملاء.

تحدد المشكلة التي تواجهكم.

بعد ذلك يتحول العميد بشكل مباشر للممثلى خدمة العملاء حتى يصلوا للرد الذي يناسبهم على الاستفسار المقدم.

تحل المشكلة خلال 5 أيام كحد أقصى من تاريخ الشكوى المقدم.

يزود العميل بالرقم المرجعي الخاص بشكوى العميل والمدة التي يتم توقعها لحل المشكلة، والرد يكون مكتوب برسالة ورقية ويمكن أن تكون إلكترونية أو حتى نصية.

الإجراءات بمعالجة الشكاوى

إن الشكاوى تقدم من العملاء للشركة عن طريق مراحل وإجراءات متعددة، وإليكم إجراءات المعالجة وهي كالآتي: