كيفية تحميل لعبة ماين كرافت MINECRAFT اخر اصدار 2021 للاندرويد والايفون والآيباد

تعد لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر ألعاب الأكشن والمغامرة في التاريخ وأكثرها مبيعاً، فهي لعبة مليئة بالإثارة والتشويق وروح المنافسة، واستطاعت أن تحجز مكانها بقوة وسط ألعاب الفيديو منذ اليوم الأول من إصدارها سنة 2011 وهي من الألعاب الشيقة التي تعتمد على العقل والتفكير حيث تتطلب استخدام كافة الموارد المتاحة بداخلها في بناء القلاع والمنازل والحصون لتحتمي من الوحوش التي تهاجم في الليل، ولهذا يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت على الهواتف الذكية والآيباد وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم.

تنزيل لعبة ماين كرافت على الهواتف الذكية

صدرت لعبة ماين كرافت سنة 2011 من قبل شركة مايكروسوفت بعد أن قامت بشرائها من المبرمج السويدي ماركوس بيرسون، وانطلقت على العديد من أنظمة التشغيل مثل مايكروسوفت ويندوز، إكس بوكس 360، بلاي ستيشن وپلاي ستيشن فور وأخيراً أصدرت الشركة نسخة تصلح للعمل على الهواتف الذكية ويتم تنزيلها من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى متجر جوجل Google Play الخاص بأجهزة الأندرويد أو App Store الخاص بأجهزة الأيفون.

اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث واضغط على زر Search.

اضغط على أيقونة اللعبة في قائمة النتائج التي ستظهر أمامك.

قبل الضغط على زر التثبيت يجب تسديد قيمة اللعبة والتي تبلغ حوالي 200 جنيهاً مصرياً.

بعد ذلك يمكنك تثبيت اللعبة بسهولة.

عقب انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال أيقونتها الموجودة على الشاشة الرئيسية.

تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر

كما يمكنكم تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم والبدء في خوض المغامرات الرائعة وتنفيذ المهام المختلفة، وذلك عبر تطبيق الخطوات التالية.