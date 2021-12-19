نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة ماين كرافت MINECRAFT اخر اصدار 2021 للاندرويد والايفون والآيباد في المقال التالي
تعد لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر ألعاب الأكشن والمغامرة في التاريخ وأكثرها مبيعاً، فهي لعبة مليئة بالإثارة والتشويق وروح المنافسة، واستطاعت أن تحجز مكانها بقوة وسط ألعاب الفيديو منذ اليوم الأول من إصدارها سنة 2011 وهي من الألعاب الشيقة التي تعتمد على العقل والتفكير حيث تتطلب استخدام كافة الموارد المتاحة بداخلها في بناء القلاع والمنازل والحصون لتحتمي من الوحوش التي تهاجم في الليل، ولهذا يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت على الهواتف الذكية والآيباد وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم.
تنزيل لعبة ماين كرافت على الهواتف الذكية
صدرت لعبة ماين كرافت سنة 2011 من قبل شركة مايكروسوفت بعد أن قامت بشرائها من المبرمج السويدي ماركوس بيرسون، وانطلقت على العديد من أنظمة التشغيل مثل مايكروسوفت ويندوز، إكس بوكس 360، بلاي ستيشن وپلاي ستيشن فور وأخيراً أصدرت الشركة نسخة تصلح للعمل على الهواتف الذكية ويتم تنزيلها من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى متجر جوجل Google Play الخاص بأجهزة الأندرويد أو App Store الخاص بأجهزة الأيفون.
- اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث واضغط على زر Search.
- اضغط على أيقونة اللعبة في قائمة النتائج التي ستظهر أمامك.
- قبل الضغط على زر التثبيت يجب تسديد قيمة اللعبة والتي تبلغ حوالي 200 جنيهاً مصرياً.
- بعد ذلك يمكنك تثبيت اللعبة بسهولة.
- عقب انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال أيقونتها الموجودة على الشاشة الرئيسية.
تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر
كما يمكنكم تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم والبدء في خوض المغامرات الرائعة وتنفيذ المهام المختلفة، وذلك عبر تطبيق الخطوات التالية.
- قم بفتح الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت.
- في مربع البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم قم بالضغط على زر البحث Search.
- بعد أن تظهر لك أيقونة اللعبة، قم بالضغط عليها.
- وبعد ذلك قم بالنقر على زر تحميل.
- قم بسداد قيمة اللعبة التي تبلغ 20 دولار.
- بعد انتهاء التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بها على الشاشة الرئيسية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تحميل لعبة ماين كرافت MINECRAFT اخر اصدار 2021 للاندرويد والايفون والآيباد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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