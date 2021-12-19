نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft Auto للاندرويد التحديثات الأخيرة لجميع إصدارات لعبة GTA V الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto للاندرويد ، أتفق جميع الأشخاص الذين يستخدمون الألعاب الإلكترونية حول العالم على أن هذه اللعبة الشهيرة من أفضل الألعاب حول العالم بجميع نسخها الإلكترونية. وذلك منذ إصدار اللعبة رسميا في عام 2001 على الأجهزة المكتبية (الكمبيوتر). وكانت في ذلك الوقت اللعبة فردية من نوعها وكأحدث نظام لعب حتى يومنا هذا. وتتمتع لعبة GTA V الأصلية. بجميع إصدارتها Grand Theft Auto: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city. وجراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز، وجاتا تشينا تاور. بالإثارة والتشويق وروح المغامرة. كما تقوم الإصدارات بفصل مستخدم اللعبة عن العالم الخارجي وذلك باستخدام سماع الرأس. حيث يثوم الصوت بإحساسك بالتشويق والمغامرة. كما تتمتع اللعبة أيضا بجودة عالية بجميع إصدارتها. والآن ليس بإمكانك لعبها علي الكمبيوتر والبلاي ستيشن فقط. بل يمكن للمستخدم أيضا أن يقوم بلعبها علي الهاتف الذكي الخاص به. واليوم سوف نتعرف علي كيفية التثبيت لجميع إصدارات اللعبة وذلك من خلال السطور التالية.

تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد إصدار GTA: San Andreas

يتمتع هذا الإصدار بالأخص أنه أعلى تصميم بين جميع إصدارات لعبة GTA V للاندرويد. حيث يمكن للاعب أن يختار بين ثلاثة أشخاص من العصابة واللعبة به وعمل به المهام الذي يطلبها منه نظام اللعبة. كما أن هذه الميزة ليست موجودة بين الإصدارات الأخرى. كذلك تتمتع اللعبة بميزة قيادة القطارات والوقوف على محطاتها. ويمكن تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بالدخول علي جوجل بلاي والبحث بالاسم السابق. ويجب النقر عليها ودفع قيمتها المالية 30 ريال سعودي. وسوف يتم التثبيت بنجاح علي الجوال. ولكن قبل التثبيت ودفع قيمة اللعبة يجب التأكد من الشروط التالية لتشغيل GTA V APK سان أندرياس.

تتسع اللعبة في الجوال إلي حجم 5 جيجا بايت ويفضل أن تكون المساحة المتاحة 10 جيجا بايت.

كما يجب أن يحتوي الجوال الأندرويد على 6 جيجا رام. أو أكثر وذلك لسلاسة التشغيل.

تتمتع اللعبة بسرعة الأداء حيث تعمل اللعبة علي معالج قوي من الفئة ذات القيمة العالية ويفضل أن يكون المعالج ثماني النواة.

GTA: San Andreas تعمل بدقة كبيرة حيث يجب أن يكون الجوال يأتي بمعالج كبير للشاشة لرسوميات اللعبة.

تعمل بدقة كبيرة حيث يجب أن يكون الجوال يأتي بمعالج كبير للشاشة لرسوميات اللعبة. كذلك تعمل اللعبة علي أندرويد 11 واندرويد 12 القادم علي الجوالات الجديدة.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد الجديدة

يعتبر هذا أشهر إصدار علي الإطلاق لأنه الإصدار الأساسي من اللعبة حتي بعد تحديثها فهي نفس الأشخاص. كما أن هناك تغيير بسيط في شكل السيارات. وأيضا المهام تشبه الإصدارات السابقة التي كانت علي الكمبيوتر. ولكن هناك ميزة في لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي. أن يمكن اللعب الحر والذي يقوم اللاعب بلعب اللعبة بدون الانتهاء من المهام التي كان فرض علي اللاعب في الإصدارات السابقة. ويمكن تثبيت اللعبة الآن علي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد. وذلك بالدخول أيضا علي جوجل بلاي فهي نفس خطوات تثبيت GTA: San Andreas ولكن مع اختلاف قيمة اللعبة والمقدرة بــ 25 ريال سعودي. ويجب إتباع المتطلبات التالية والتي تعتبر متطلبات متوسط مقارنة بإصدار سان أندرياس.

Grand Theft Auto للاندرويد تتسع إلي 3 جيجا بايت أو أكثر في حالة اللعب دائما.

تتسع إلي 3 جيجا بايت أو أكثر في حالة اللعب دائما. كذلك يجب أن تكون الذاكرة العشوائية 4 جيجا كحد أدنى للتشغيل بدون تقطيع.

أما بالنسبة للمعالج يجب أن يكون من الفئة المتوسطة ويمكن أستخدام معالج رباعي النواة.

نظام أندرويد 10 يفي الغرض بتشغيل لعبة GTA V APK فايس سيتي.

تثبيت لعبة GTA V الأصلية ليبتري سيتي ستوريز

تعتبر هذه النسخة هي أحدث نسخة من Grand Theft Auto للاندرويد . ولكن ليس بها أختلافات كثيرة حيث أن الأشخاص مختلفين إلى حد ما عن إصدار فايس سيتي. كما بعض السيارات أيضا بها أختلاف بسيط ولكن يعتبر نفس نظام الإصدار الذي تم ذكره مسبقا في كل شئ. كما لا يختلف أيضا عملية التثبيت حيث أنها نفس الخطوات ولكن قيمة اللعبة بالرغم من أن اللعبة تعمل بنفس نظام فايس سيتي إلا أن قيمتها مثل قيمة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وهي ثلاثون ريالا سعوديا. كذلك المتطلبات فهي مثل شروط إصدار لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي بدون أي تغيير في الشروط.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم بالتفصيل كيفية تثبيت جميع إصدارات Grand Theft Auto للاندرويد. وهي GTA: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city، وليبرتي سيتي ستوريز. وانتظروا كيفية تثبيت جاتا تشينا تاور للجوالات أيضا في وقت لاحق. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.