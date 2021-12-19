هل متحور أوميكرون أخطر من دلتا ؟قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر، إن متحور أوميكرون ليس بالخطورة التي يتحدث عنها المواطنين ولا يستدعى الهلع والفزع المنتشر في الوقت الحالي، متابعًا متحور أوميكرون ليس شديد الخطورة ولكنه سريع الانتشار وأسرع من متحور «دلتا» وفقا للبيانات التي وردت من منظمة الصحة العالمية.

وتابع المصدر، في تصريحات اوردتها صحيفة (الوطن) المصرية أن أعراض متحور أوميكرون أقل حدة، لافتًا إلى أن مصابي متحور أوميكرون ظهرت عليهم الأعراض خفيفة خاصة المطعمين بلقاحات كورونا.

وأوضح المصدر، أن فترة الحضانة تستغرق من 3 أيام إلى 14 يوم وهى نفس المدة الزمنية التي تستغرقها فترة حضانة الفيروس نفسه، مؤكدًا أن أوميكرون اسرع من «دلتا» وهذا ما يثير القلق ويستوجب عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو المتحور الجديد له.

وعن فعالية اللقاحات أمام متحور أوميكرون، أكد أنه حتى الآن جميع اللقاحات فعالة أمام فيروس كورونا والمتحور الجديد له وإن قلت تقل بنسبة مئوية، موضحًا اللقاحات جميعا لا تعطي مناعة 100% ولكنها تعمل على تخفيف الأعراض في حال الإصابة بالفيروس وتجعلها ما بين البسيطة والمتوسطة، وتعمل على النجاة من الوفاة التي تنتج بسبب الإصابة بالفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وأي موجة محتملة أخرى.

