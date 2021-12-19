نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاناً.. سيجنال يقضي على منافسه واتساب بتحديث ضخم وميزة رائعة للمستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام تطبيق المراسلة الشهير سيجنال Signal بعمل تحديثات ضخمة ورائعة خلال الفترة الحالية متفوقاً على تطبيق واتساب، حيث عمل التطبيق على ترقية ميزة بارزة على مكالمات الفيديو الجماعية عبر التطبيق، ويحاول تطبيق Signal عمل العديد من التحديثات خلال هذه الفترة من اجل جذب العديد من العملاء الجدد إلى التطبيق، وخاصة بعدما أثار تطبيق واتساب جدلاً كبيراً بين العديد من مستخدميه بسبب الخصوصية، حيث لجاء العديد إلى الانتقال إلى التطبيق الآخر حفاظاً على البيانات الشخصية الخاصة بهم.

تطبيق سيجنال يتفوق على منافسة واتساب

ومن جانبه أوضح الموقع التقني “tomsguide” أن الشركة المالكة لتطبيق Signal قد كشفت عبر حسابها الرسمي على تويتر عن طرح تحديث جديد ورائع يوفر دعماً للمستخدمين من أجل إجراءا مكالمات الفيديو الجماعية عبر التطبيق، حيث يعمل التطبيق من خلال تلك الميزة الجديدة التي تم تطويرها إلى إجراء المكالمات المرئية الجماعية بين أربعين مشاركاً، فضلاً على أن تلك المكالمات الجماعية تكون مشفرة من طرف إلى آخر، في حين أن تطبيق واتساب يقدم نفس الميزة ولكن بين 8 مشاركين فقط في المكالمة الواحدة.

والجدير بالذكر أن تطبيق سيجنال قد أطلق المكلمات المجانية الجماعية مجاناً بشكل مشفر من طرف إلى طرف خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، ولكن اقتصرت تلك الميزة على الاتصال وإجراء المكالمات المرئية على خمس مشاركين كحد أقصى، ووعدت الشركة خلال الفترة الماضية على ترقية تلك الميزة والعمل على تطويرها بزيادة عدد المشاركين في المكالمات الجماعية ووعدت الشركة فأوفت.

ومن جل إجراء مكالمة جماعية على تطبيق Signal، يجب أن يكون جميع المشاركين في تلك المكالمة أعضاء في مجموعة واحدة على التطبيق، وقد يصل عددهم إلى أربعين مشاركاً، لذا يجب ابتاع عدد من الخطوات الهامة التي سوف نكشف عنها خلال السطور القادمة، حيث يجب عليك اتباع الخطوات الأتية بنفس الترتيب:

أولاً يجب فتح الدردشة الخاصة بك على التطبيق.

ثانياً الضغط على أيقونة الاتصال وهى موجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

ثالثاً يجب تحديد بدء الاتصال أو الانضمام إلى تلك المكالمة.

رابعاً: سوف يقوم التطبيق بإرسال إشعار لباقي الأعضاء المتواجدين في المجموعة.

أخيراً: يجب الانتظار قليلاً حتى رد المشاركين على الدردشة الجماعية.

ويُعتبر تطبيق سيجنال من التطبيقات الرائدة والمنافسة بقوة خلال هذه الفترة لتطبيق واتساب، حيث أصبح التحديث واجب قوي على إدارة التطبيق خلال هذه الفترة من أجل جذب العديد من المستخدمين والعملاء الجدد في ظل منافسة شرسة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية، ومن الميزات التي قام بتطويرها ميزة المكالمات الجماعية بهذا العديد الكبير.