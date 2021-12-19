نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فري فاير للجواهر 2022 مركز غارينا للشحن الرسمي واستبدال اكواد سكنات free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن موقع فري فاير للجواهر 2022 الرسمية والآمنة ؟ كي تحصل على كمية من الجواهر لشراء سكنات وأسلحة بها تضاف إلى عتادك في المنافسة على لعبة إطلاق النار، حيث يهتم محبي اللعبة العالمية free fire للحصول على اكواد منها يحصلون على ملابس وسكنات، وذلك عن طريق موقع فري فاير للجواهر الحقيقية، ومن أهمية تلك اللعبة قامت شركة قارينا بتحديث جديد بها يسمى عاصفة ثلجية، حيث يكون اللعب في جو بارد جدا، ويأتي دور الناجون في الحماية من البرد والدفاع عن أنفسهم للبقاء على قيد الحياة.

موقع فري فاير للجواهر 2022

إن مركز غارينا هو الموقع الرسمي للعبة كي تشحن منه جواهر بطريقة آمنة 100%، حيث يتم الدخول علية برقم معرف اللاعب أو حساب الفيسبوك، ثم تستكمل إجراءات الشحن في ثواني دون تعقيدات، وبه أكثر من وسيلة دفع متاحة، ويتوافر بعملة الدولة التابع لها.

موقع شحن جواهر فري فاير id

خطوات شحن جواهر فري فاير تبدأ بالخطوات التالية:

دخول موقع garena من متصفح الإنترنت.

ثم الضغط على رابط الموقع، يحولك إلى صفحته.

منها لابد من تسجيل حساب بالموقع، ثم تسجيل الدخول.

ويتطلب التسجيل تعبئة اسم المستخدم، أو البريد، أو رقم الهاتف، ثم كلمة المرور.

وبعد ذلك تضغط على تسجيل الدخول الآن.

وبذلك تدخل الحساب، ومنه يتطلب وضع معرف اللاعب، ثم تقوم بشراء كمية الجواهر المطلوبة

مركز غارينا للشحن الرسمي

هناك الكثير من مواقع الحصول على جواهر لعبة free fire، ولكن ليس هناك آمن من موقع غارينا الرسمي بالأيدي، حيث يتطلب وضع بياناتك في اللعبة، ثم وسيلة الدفع، بينما المواقع التي تقدم شحن 10000 جوهرة مجانية وأرقام كبيرة بنفس الطريقة فلا دليل على مصداقيتها، ويجب من اتباع الموقع الآمن بنسبة 100%.

استبدال اكواد سكنات free fire

كذلك خصص موقع garena استبدال اكواد سكنات free fire من خلال اتباع خطوات بسيطة وهي:

دخول موقع reward.ff.garena.com.

ثم كتابة كود المكافئات أوالهدايا المكون من 12 حرف ورقم.

ولابد أن يكون صلاحية الكود مازالت سارية.

ثم يتم استرداده وستجده داخل حسابك باللعبة.

يتم بسهولة وضع الكود واستبدال الهدايا عن طريق مركز جارينا الرسمي.