نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PES 2021 Mobile للاندرويد أخر أصدار مع تحديث الانتقالات في المقال التالي

PES 2021 Mobile أخر تحديث للعبة بعد تحديث عمليات انتقالات اللاعبين التي حدث في فترة الانقالات الأخيرة للأندية. وتعتبر لعببة PES 2021 Mobile هي أحد افضل ألعاب كرة قدم الإلكترونية وتعتبر المنافس الأول للعبة فيفا 2022 للموبيل واللعبة من تطوير عملاق صناعة الألعاب الإلكترونية Konami وهي شركة يابانية متخصصة في صناعة الألعاب الخاصة بكرة القدم، وتعتبر لعبة بيس ٢٠٢١ لعبة مجانية بالكامل وتقدم اللعبة بجرافيك عالي وتحمل واقعية كبيرة مما بعطي تجربة هائلة في المنافسة ويمكنك أختيار فريقك المفضل بين أكبر الفرق سواء المحلية أو العالمية والمنافسة علي كافة البطولات وتتمتع كذلك بمؤثرات صوتية عالية، وسوف نتعرف ألان معكم علس أهم مميزات لعبة PES 2021 Mobile. مميزات لعبة PES 2021 Mobile تعتبر اللعبة من أفضل ألعاب كرة القدم من حيث الواقعية وتقديم كرة قدم حقيقية.

كذلك يقوم اللاعب بتحديد الفريق المضل لة وتدريبة وتحديث الانتقالات لبناء فريق قوي.

كذلك تحتوي اللعبة علي التعليق الصوتي بعدد من اللغات ولكن تزال لا تدعم التعليق العربي.

أيضا يمكنك اللعب مع أصدقائك عن طريق اللربط بين هاتفين عن طريق البلوتوث.

كذلك تتميز اللعبة بجرافيك عالي مع رسومات ثلاثية الأبعاد.

أيضا يمكن اللعب مع أي شخص حول العالم عن طريق شبكة الانترنت والمنافسة علي البطولات.

كذلك تسطيع اللعب منفردا بدون الحاجة إلي أي اتصال بشبكة الانترنت.

أمكانية اللعب عن طريق الهاتف أو عن طريق دراع للتحكم في اللعبة. المواصفات المطلوبة للتشغيل يجب توفر ذاكرة تخزين علي جهازك حوالي 2 جيجا.

كذلك يجب أن يكون نظام الاندرويد الخاص بجهازك 5.0 فيما أعلي.

كذلك رامات الجهاز تكون 1 جيجا ويفضل رامات 3 جيجا للحصول علي أقوي أداء للعبة.

أيضا أن يكون المعالج رباعي النواة فيما أعلي لتشغيل الجرافيك والرسومات الخاصة بالعبة طريقة تشغيل PES 2021 Mobile أولا التأكد من أن هاتفك متصل بشبكة الانترنت.

ثم التوجه إلي ماجر التطبيقات جوجل بلاي.

بعد كذلك من صندوق البحث كتابة pes 2021.

ثم الضغط علي أيقونة تثبيت بجوار اللعبة.

بعد تحميل اللعبة علي جاهزك تقوم بقتح اللعبة.

في البداية تطلب اللعبة إدخال بيانات مثل الاسم والبريد الالكتروني ونضغط علي استمرار.

أصبح اللعبة ألان جاهزة للتشغيل والاستمتاع بالعب. الوسوم عمر شويل - جدة PES 2021 Mobile للاندرويد أخر أصدار مع تحديث الانتقالات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر PES 2021 Mobile للاندرويد أخر أصدار مع تحديث الانتقالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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