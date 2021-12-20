“هيفيدك جداً” أهم طرق استخدام واتس ويب Whatsapp Web وأهم مميزاته وعيوبه

ان كنت من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير واتساب فمن المؤكد أنك أحيانا سوف تحتاجه للاستخدام على جهاز الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، لأنه يمكن التواصل به بشكل أسرع وأكبر من الهواتف الذكية وهذا هو واتس ويب، وفي هذا المقال سنتحدث عن مميزات واتساب ويب الجديدة التي يقوم بإتاحتها لكافة مستخدميه، وسنوضح ما إذا كان هناك واتس ويب مدفوع أم لا، وهل يتم اختراق خصوصية المستخدمين بالفعل على هذا التطبيق أم لا، تابعوا معنا أهم التفاصيل الخاصة بالواتس ويب.

مميزات واتس ويب

هناك العديد من المميزات التي يقدمها واتس ويب الجديد خاصة بعد آخر اصدار له عبر الانترنت ونستعرض لكم الآن بعض مميزاته الرائعة فيما يلي:

يسمح واتس ويب لك باستخدام شاشة الحواسيب الكبيرة لرؤية كل شيء فيه بشكل واضح جدا اكثر من العادي.

يسهل تبديل فتح الدردشات وإرسال الرسائل لأكثر من شخص في نفس الوقت.

وهناك أيضا بعض المتصفحات التي تجعل من استخدام واتس ويب أكثر سهولة.

كما يمكنك أخذ الصور والنصوص والملفات من جهازك إلى الواتساب ويب بكل سهولة ولصقها فيه.

لن تحتاج إلى فحص جهاز الهاتف الذكي خاصتك باستمرار.

وهو أيضا مفيد عند وجود هاتفك في مكان بعيد عنك فهو يعنيك عن واتساب الهاتف العادي.

وكل ما عليك فعله هو وجود شحن كافي في بطارية الهاتف الذكي للتشغيل فقط.

ويمكن التبديل بكل سهولة بين الواتساب ومهام أخرى مختلفة في آن واحد على الكمبيوتر.

ويمكن تثبيته في المتصفح بحيث يمكن أن يكون ظاهراً عند قيامك ببعض المهام الأخرى بالكمبيوتر.

وأهم ما لفت الانتباه أنه يمكن توصيل واتساب واحد على عدة أجهزة كمبيوتر أو فصل الاتصال عن إحداها من خلال هاتفك.

بعض التحذيرات من وجود اشاعات أو تطبيقات أخرى بنفس الاسم

تعد خدمة الواتساب ويب مجانية مثلها كمثل تطبيق الواتساب للهواتف الذكية، فهذا التطبيق لا يطلب منك دفع أي مبالغ نقدية للشركة المالكة للخدمة.

لا تتبع أي موقع أو مدونة تتحدث عن وجود نسخة واتس ويب مدفوعه لأن هذا غير صحيح وتعد أخبار مزيفة، فهذه المنشورات الإلكترونية تجعلك تقوم بتنزيل برامج ضارة على جهازك لاستغلالها في أغراض أخرى سيئة.

هناك بعض الاشاعات التي تقول إن نسخة الواتساب ويب تتجسس على الآخرين وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن المحادثات على الواتساب ويب تقوم على نظام الرسائل المشفرة من طرف إلى آخر