“ثبتها من ستيم” طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر الإصدار الجديد 2021 بالخطوات GTA 5

نوضح لكم طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5، حيث يعرف بإن لعبة جراند ثفت أوتو 5 هي الجزء الأخير من سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو، والتي تترجم إلى سرقة السيارات الكبرى، ولقد حقق هذا الجزء من اللعبة نجاح رائع ومتميز، حيث أن نجاح اللعبة لم يكن في أجهزة البلايستيشن فقط، أو على الكمبيوتر فقط بل وأيضًا على الهواتف الذكية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تثبيت للعبة جراند ثفت أوتو 5 على جاهز الكمبيوتر الخاص بهم، وهذا لما تحمله اللعبة من أحداث وصورة ممتازة للاستمتاع بالوقت الخاص براحتهم، وقد لا يريد البعض تحميلهم، ولكن يصعب الطريقة، والطريقة في الحقيقة سهلة جدًا تتلخص في الخطوات التالية:

نقوم بالدخول على تطبيق ستيم وتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم البطاقة الائتمانية الخاصة بك.

نضغط على مربع البحث، ثم نكتب اسم اللعبة.

نضغط على زر البحث.

نقوم بعد ذلك باختيار التحميل، عن طريق شراء اللعبة، والموافقة على كل شروطها.

ننتظر انتهاء التحميل، ونبدأ في اللعب واختيار الشخصية، وتنفيذ المهام.

لعبة جراند ثفت أوتو 5

تصنف لعبة جراند ثفت أوتو 5 من ألعاب الفيديو، وهي لعبة أكشن وتشويق، وتمييز بأن لها رواية وسيناريو يحكى، وأن الاعب يقوم بتمثيل تلك الشخصيات، ويكون لهم دوافع وأسباب للقيام بالأمور التي قاموا بها، ويستطيع اللاعب التعايش مع تلك المهمام والقيام بها، كما تتميز اللعبة بالكثير من الحرية، كما يمكنك الإستمتاع بالمدن، حيث تتميز اللعب أن لها المدن خيالية تشبه مدن الولايات المتحددة الأمريكية، وتحاكي اللعبة الواقع بصورة رائعة تدعو إلى الدهشة.

تتمحور مهام لعبة جراند ثفت أوتو 5 عن سرقة السيارات والانتقام من الأشخاص الذين خانوا البطل في أول الرواية، مع الحرية التامة في القيام بتلك المهام أو عدم القيام بها، ومع مرور الوقت تزداد المهام تعقيدًا، وصعوبة كما أن حبكة القصة تتصاعد بالتدريج، حتى يتصادم الشخصيات الرئيسية مع بعضهم البعض، وقبل ذلك التصادم يحق لك الاختيار بين الشخصيات الرئيسية، والحقيقة أن عالم جراند ثفت أوتو يدخلك في أجواء تعشق التواجد فيها والغوص في مهامها.