نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث التسريبات الخاصة من سامسونج عن هاتف جلاكسي نوت الجديد تعرف علي سعره و تاريخ إصداره في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung Note الخطير يعد أحد أفضل الهواتف على الإطلاق. تراهن سامسونج على هاتفها القابل للطي Galaxy Fold Z3 هذا العام. ربما رأينا Samsung Note 21 الذي يدعم وظيفة S Pen ، لأن العديد من الشائعات المختلفة تشير إلى أنه باتباع سوق الهواتف الذكية ، قد نراه أو لا نراه. حاليًا ، كل شيء يعتمد على قرار Samsung بإصدار هاتف جديد. كما هو الحال دائمًا ، تسعى Samsung للاستحواذ على معظم سوق الهواتف المحمولة من خلال إطلاق روائع عالية الجودة.

Samsung Note

في البداية قالت مجموعة من المصادر إنه لسبب بسيط ولكنه منطقي للغاية لغياب Note 21 ستقوم Samsung بإزالته من قائمة الهواتف في عام 2021 لأنه لا يوجد فرق بين S21 Ultra القادم و Z Fold 3 القادم وليس دعم S Pen

سامسونج نوت الجديد

شائعات متناقضة بأن Samsung قد تلغي في النهاية سلسلة Note بدلاً من هذا العام في عام 2021 ، بينما تشير شائعة أخرى إلى أننا سنرى Galaxy Note 20 FE بدلاً من سلسلة Note 21. قد يكون إطلاق Galaxy Note صعبًا هذا العام.وقال المتحدث الرسمي إنه في النصف الثاني من العام ، نيابة عن Samsung ، قد يكون وقت الإصدار مختلفًا ، لكننا سنتأكد من أننا لن نتخلى عن مستخدمي Galaxy Note. يبدو أن سامسونج لن تطلق Note 21 في أغسطس من العام المقبل كالمعتاد. علاوة على ذلك ، تشير الشائعات والتسريبات إلى نوافذ إصدار مختلفة ، والتي قد يتم تأجيلها إلى أوائل عام 2022. إذا كانت الشائعات المذكورة أعلاه خاطئة ، ستلتزم Samsung بجدولها الزمني التقليدي. في هذه الحالة ، يجب أن ننتظر إصدار Galaxy Note 21 في وقت ما في عام 2021. سيتم إصدار Galaxy Fold 3 أو Z Flip 3 أو Z Flip Lite في 2021. إذا حدث هذا ، فقد يكون إصدار Note متقدمًا ، وقد يتم تأجيل هاتف Samsung Note المجهز بسلسلة Galaxy S22 إلى يناير 2022. وبالطبع سيتجاوز سعر هذا الهاتف بعد إطلاقه 1300 دولار.

سنوافيكم بأخر الأخبار أول بأول حيث من المتوقع إصدار بيان من شركة سامسونج فى القريب العاجل فيما يخص هاتفها Galaxy Note