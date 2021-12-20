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كيفية تثبيت جاتا سان اندرياس على الجهاز وأهم متطلبات تشغيل اللعبة، تعد لعبة جاتا سان اندرياس لعبة مشوقة للغاية فهى تعتمد على خيال اللاعب ومدى اندماجه مع اللعبة، اللعبة بها العديد من الأفكار المحاكاة للواقع وسوف تستمتع كثيرا عند اللعب بها كذلك تتمتع لعبة جاتا اندرياس بشهرة عالية بين اللاعبين نظرا لمواصفاتها الرائعة يمكنك تحميل اللعبة والاستمتاع باحدث لعبة قتالية على الاطلاق. مواصفات التشغيل للعبة GTA San Andreas نظام التشغيل: ويندوز XP/7/8/10 (بنية 32 بت أو 64 بت).

المعالج: (بنتيوم الثالث) أو (أثلون) 2 غيغاهرتز.

ذاكرة الوصول العشوائي 1 غيغابايت.

بطاقة العرض: (64 ميغابايت DirectX 8.1) مع (NVIDIA غيفورسي 3).

مساحة القرص الصلب الحرة: 3.8 .GB كيفية تثبيت جاتا سان اندرياس يمكنك تحميل لعبة جاتا سان اندرياس بكل سهولة فكل ما عليك اتباع هذه الخطوات: انقر فوق الزر تنزيل ZIP أعلاه.

ثم انقر فوق كلمة تنزيل الآن.

تظهر نافذة التنزيل.

بعد تنزيل اللعبة، انقر فوق بدء التنزيل أو بدء التنزيل.

ثم أدخل ملف اللعبة المستخرج وانقر على ملف the.exe. استمتع باللعب . مميزات لعبة جاتا سان اندرياس هذا الإصدار (San Andreas) فريد تمامًا.

حيث كانت المرة الأولى التي تخاطر فيها الشركة وابتعدت تمامًا عن منهجية ونمط الألعاب التي كانت تستخدم سابقًا في سلسلة ألعاب GTA.

ذلك من حيث اللعب، هذا الإصدار مختلف تمامًا.

كما أنه يختلف من حيث الشخصيات والمركبات والسيارات في اللعبة.

تحتوي لعبة San Andreas على جميع المميزات التي تجذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم. يأتي مع سيناريو جديد تمامًا.

تختلف المهام تمامًا عن الإصدارات السابقة.

المؤثرات الصوتية الفريدة من نوعها.

حيث لم يتم استخدامها في أي إصدار من المركبات والدراجات النارية فريدة من نوعها وعلاماتها التجارية مختلفة.

تمت إضافة «ركوب الدراجات» العادية

لمحاكاة المزيد من الواقعية والقدرة على السباحة في الماء ولا توجد عقبات أمام اللاعبين للسباحة.

القدرة على تسلق المباني والارتفاعات.

تم توفير العديد من الأماكن لزيادة واقعية اللعبة،مثل «Barbershop». تم توفير الكثير من الملابس الجديدة والأسلحة الفريدة وتسريحات الشعر. عيوب لعبة جاتا سان اندرياس لم يتم اكتشاف اى مشكلة فى لعبة جاتا اندرياس، سوى صعوبة أداء اللاعبين للمهمات.

صعوبة الانتقال من مرحلة لأخرى، ويحتاج الأمر إلى مهارة عالية لاجتياز مراحل اللعبة.

تعد لعبة جاتا سان اندرياس لعبة رائعة للغاية.

تجمع بين الخيال والواقع حيث المركبات والدراجات التى تحاكى الواقع، فكل ما عليك تحميل اللعبة والاستمتاع بمشاهدتها . الوسوم عمر شويل - جدة كيفية تثبيت جاتا سان اندرياس على الجهاز وأهم متطلبات تشغيل اللعبة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تثبيت جاتا سان اندرياس على الجهاز وأهم متطلبات تشغيل اللعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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