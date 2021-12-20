نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيتم إصدار هاتف سامسونج جلاكسي نوت فى عام 2021 وهل نتوقع صدوره فى المستقبل أم لا إليك أخر التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung note عملاق شركة سامسونج و مصنف من أفضل الهواتف فى العالم هناك عدد من الأسباب المحتملة لإلغاء Samsung Galaxy Note 21 ، ولكن أحدها هو أن سامسونج لديها عدد كبير جدًا من الهواتف المتطورة المخطط لها لهذا العام في وقت سابق من عام 2021 (قبل تأكيد الإلغاء) ، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Samsung بشدة إلى أن الشركة لن تقدم هاتف Galaxy Note جديدًا في عام 2021. قال DJ Koh ، الرئيس التنفيذي لشركة Samsung ليس الأمر أننا لم نصدر جديدًا. منتجات. قد يختلف التوقيت لكننا نستعد العام المقبل لمواصلة ذلك.

سامسونج نوت الجديد

وتابع: “تم وضع سلسلة الملاحظات كنموذج متطور في محفظة أعمالنا. قد يكون كشف النقاب عن نموذجين رائدين عبئًا في غضون عام ، لذلك قد يكون من الصعب إطلاق طراز Note في الساعة الثانية “.

سامسونج نوت

يشير ذلك إلى أننا قد نرى نموذجًا جديدًا في عام 2022 (من المحتمل أن يُطلق عليه اسم Samsung Galaxy Note 22) ، ولكن مع مجموعة Samsung Galaxy S21 ، و Samsung Galaxy Z Fold 3 ، و Samsung Galaxy Z Flip 3 ، وجميعها ستطلق هذا العام ، لم تشعر Samsung بوجود مساحة لملاحظة جديدة أيضًا.

Samsung Note

يبدو أيضًا أن النقص المستمر في الشرائح عامل هنا ، حيث قد لا تكون هناك مكونات كافية لشركة Samsung لإنتاج كميات كبيرة من Galaxy Note 21 بالإضافة إلى جميع هذه الهواتف الأخرى. واقترح الرئيس التنفيذي للشركة نفس الشيء في التعليقات ، قائلاً: “إن التفاوت حاد بين توريد قطع الغيار والطلب في جانب تكنولوجيا المعلومات (IT)”.

بدلاً من Galaxy Note 21 ، قال Evan Blass (أحد المتسربين بسجل حافل جيد) أن Galaxy S21 FE يتم وضعه كمتابعة لـ Galaxy Note 20.

Samsung Z Fold

نظرًا لأن Samsung Galaxy Note 21 لن يتم إصداره ، فإننا نوجه انتباهنا الآن إلى Samsung Galaxy Note 22 ، والذي قد يتم إطلاقه في العام المقبل ، لكن حتى الآن لا نعرف أي شيء عنه.

سامسونج

ومع ذلك ، من المؤكد أن الهاتف سيدعم – ويأتي معه – قلم S Pen ، لأن هذا هو نقطة البيع الرئيسية في النطاق.

من المحتمل أيضًا أن يكون هناك أنواع متعددة ، من المحتمل أن ينضم Samsung Galaxy Note Ultra أو Plus إلى النموذج القياسي.

من المحتمل أيضًا أن يتمتع النطاق بقوة عالية ، حيث من المحتمل أن يحصل المستخدمون الأمريكيون على أفضل شرائح Qualcomm في ذلك الوقت ، وربما تحصل معظم المناطق الأخرى على أفضل شرائح Samsung Exynos.

سامسونج فولد

لقد سمعنا أيضًا أن Samsung تجهز كاميرا تحت الشاشة لهواتفها الذكية ، ويمكن أن تأتي في Galaxy Note التالي في كوريا سجلت الشركة اسم التسويق “Under-Panel Camera” أو UPC مما يجعلها تبدو وشيكة.

من المتوقع الآن أن تظهر هذه الكاميرا لأول مرة على Samsung Galaxy Z Fold 3 ولكن لا تتفاجأ إذا كان الجيل التالي منها قد وصل إلى Galaxy Note 22.