نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2021 PUBG mobile في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح اللاعبون مهتمين جدًا بالبحث عن أبسط الطرق لشحن PUBG Mobile ، حيث يعد هذا من أهم الأشياء لجميع لاعبي PUBG من أجل التقدم في اللعبة وإكمال المهام والوصول إلى أعلى المستويات عند PUBG الجديدة. يتم إصدار القاطرات المتنقلة على أساس يومي. يمكن للاعبين شراء ما يريدون من مجموعة مختارة من الملابس والأسلحة والمعدات والأدوات. هناك طرق محددة ورسمية للاعبين لإرسال رسائل تذكير PUBG بسهولة ودون عناء ، مثل طرق التوصيل المجانية أو الشحن من خلال موقع PUBG الرسمي.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

يمكن شحن شدات بيجي من الموقع الرسمي للعبة وذلك عن طريق استخدام المعرف الخاص بك في لعبة ببجي؛ كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى الموقع الرسمي للعبة عبر الإنترنت.

2-حدد أيقونة الشحن المجاني لجواهر فري فاير

3- حدد عدد الجواهر التي ترغب في شرائها.

4- قم بكتابة المعلومات الخاصة بك باللعبة والاي دي

5- ثم انقر على كلمة شحن

بعد ذلك، ستتلقى إشعارًا يؤكد شحن اللعبة، وبعد ذلك ستتمكن من شراء الملابس والأسلحة للتقدم إلى مستويات أعلى في اللعبة.

شحن شدات ببجي مجاناً في دقائق معدودة

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن الحصول عليها عندما تكون لديك شدات ببجي UC والتي تسمى العملة الافتراضية حيث يمكن شراء المركبات وكذلك الأسلحة ويمكن شراء الملابس، والتي يمكنك دائمًا البقاء في صدارة المنافسة في لعبة PUBG. هناك ثلاث طرق مضمونة لشحن PUBG مقابل (UC PUBG مجانًا) ، أولها منصة “Idle Empire”. وفقًا للنقاط التالية ، فإن آلية الشحن عبر هذه المنصة مجانية:

أدخل الموقع منصة “Idle Empire”. قم بالرد على جميع استفسارات الدفع مقابل الإجابة على المنصة. شاهد أكبر عدد ممكن من مقاطع الفيديو على النظام الأساسي للحصول على نقطة. احصل على بطاقات هدايا Google Play مجانًا باستخدام النظام الأساسي.

وبذلك يمكن استخدام بطاقات جوجل بلاي بعد ذلك في شراء شدات ببجي وتستخدم هذه الشدات داخل لعبة ببجي حيث ستتمكن الآن من الاستفادة منها في شراء كثير من الأشياء المختلفة.