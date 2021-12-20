طريقة تنزيل لعبه ببجي نيوستيت اخر اصدار للاندرويد من الموقع الرسمي

هناك العديد من ألعاب الرويال باتل ولكن تظل لعبة ببجي والجديدة هي المسيطرة بسبب النجاح الكبير الذي حققته التجربة في جميع أنحاء العالم في الأيام الأخيرة، ولا تزال لعبة PUBG New State قيد المناقشة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي حيث يريد الكثير من اللاعبين تجربة اللعبة والاستمتاع بها مع أصدقائهم فهذه اللعبة هي الأكثر تميزًا في أنواع القتال، لذلك سنقوم بإدراج جميع التفاصيل الخاصة بكيفية تنزيل اللعبة والاستمتاع بها، كما يجب الإشارة إلى أن هذه اللعبة تعتبر من الألعاب ذات شهرة عالية بشكل كبير للغاية في الوقت الحالي ويرغب العديد من اللاعبين في تنزيلها على أجهزة المحمول الخاص بهم، سوف نقدم لكم كافة التفاصيل خلال السطور القادمة تابعوا معانا.

طريقة تنزيل لعبة ببجي نيوستيت

بعد النجاح الساحق لـ PUBG حول العالم، أصدر مطور اللعبة نسخة جديدة من اللعبة تسمى PUBG New State أو PUBG New Kingdom والهدف من هذا الإصدار هو الاحتفاظ باللاعبين وزيادة عددهم حيث تقدم الشركة مستويات متقدمة من المعركة الزي الرسمي خلال هذا الإصدار، سواء من خلال الصور الاحترافية الموجودة التي تحاكي الواقع ومن خلال جودة الصوت، مما يجعل اللاعب يشعر أنه يعيش المغامرة حقًا.

تحميل لعبة ببجي للأندرويد

بعد إطلاق لعبة PUBG New State الأصلية في سبتمبر الماضي، يرغب جميع اللاعبين في معرفة كيفية تنزيل اللعبة من خلال أجهزة Android، لذلك سنتعرف على خطوات التنزيل معًا كما ذكرنا.

قم بتنزيل ملف apk من خلال الموقع الرسمي للعبة.

فك ضغط الملف على جهاز Android الخاص بك.

قم بتنزيل ملف ذاكرة التخزين المؤقت.

سجّل الدخول إلى متجر Google Play باستخدام حساب Gmail الخاص بك.

اكتب اسم اللعبة pubg new state apk في مربع البحث.

انقر فوق كلمة “تنزيل” لتنزيل اللعبة ثم قم بتثبيتها للاستمتاع باللعبة.

لعبة ببجي نيوستيت