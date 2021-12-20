تعرف علي طريقه تثبيت لعبه روبلوكس ROBLOX من الموقع الرسمي واستمتع الان

لعبة روبلوكس الموقع الرسمي هي أفضل ما قُدم للأطفال منذ سبعة عشر سنة، وقد صممت اللعبة خصيصا لتناسب الأطفال من سن ثماني سنوات حتى ثماني عشر سنة، وتضم لعبة روبلوكس جوانب كثيرة من المتعة فيقوم اللاعب بتغيير شكله وملابسه للخوض في جولات تنافسية فردية أو جماعية للقيام برحلات افتراضية بأرجاء العالم، بالرغم من قدم إنشاء وإصدار اللعبة إلا أنها لا تزال محتفظة بجماهيريتها العالية وذلك بسبب خطاها الواسعة في إصدار التحديثات بشكل دائم على مدار السنوات الماضية، وسنوضح كيفية تثبيت اللعبة للاستمتاع بها، فقط تابعوا ما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني.

متطلبات ومزايا لعبة روبلوكس الموقع الرسمي

يمكن تثبيت اللعبة عقب تحميلها مباشرة لبدء اللعب بشكل ممتع، ويتطلب تثبيت اللعبة على أجهزة الموبايل والكمبيوتر العديد من الإمكانيات التي تتمثل في التالي

وجود اتصال بشبكة الإنترنت.

توفر سعة تخزينية كافية على الجهاز.

تلائم الكثير من الأجهزة التي تدعم نظام تشغيل الأندرويد مثل الإكس بوكس والآيفون وغيرها.

تتوفر بها خرائط مختلفة ثلاثية الأبعاد.

يمكنك إشراك أصدقائك باللعبة من خلال وضع الأون لاين الخاص باللعبة.

توفر عنصر الحمايات والأمان من مشاهدة المواقع والإعلانات الغير مرغوبة خلالها.

تنمي الجانب التخيلي الحسي لدى الأطفال وتدعمهم على الابتكار من خلال تصميم الملابس.

كما تتيح جانب التعاون من خلال إشراك الأصدقاء باللعب.

كما أن التطوير المستمر في أنظمة وبرامج اللعبة جعلها الأكثر صمود بين الألعاب خلال الفترة الماضية.

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس الموقع الرسمي

يبحث الأطفال عن طريقة تحميل وتثبيت اللعبة على أجهزتهم الخاصة لذلك حرصنا على توفير خطوات التثبيت كالتالي

اضغط على متجر بلاي من تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بك.

أكتب في مربع البحث لعبة روبلوكس الموقع الرسمي.

اختر الإصدار المناسب لك من الخيارات الظاهرة أمامك.

ثم انقر تحميل اللعبة، ثم قم بالضغط زر تثبيت.

أنتظر حتى يكتمل التثبيت مائة في المئة.

أضغط فتح اللعبة وابدأ اللعب.

كما يمكنك متابعة الإصدارات الجديدة من اللعبة على الموقع الإلكتروني الخاص بلعبة روبلوكس وتحميلها وقتما تشاء للاستمتاع بها.