نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة إى فوتبول بيس efootball PES الإصدار الأخير 2022 بأسهل الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة اي فوتبول بيس Football PES يشغل بال العديد من محبي وعشاق كرة القدم، تعتبر لعبة يطلق عليها اسم بيس ثم تحول اسمها في العام الماضي إلى إى فوتبول، وهى تعد لعبة مجانية رقمية فقط و قابلة للعب عبر أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول, توفر لعبة إى فوتبول نسخة مجانية من المباريات الودية لأشهر الأندية مما يسهل على اللاعب الاختيار الأفضل لديه واللعب به، وتتميز لعبة إى فوتبول بيس بالعديد من المميزات ومنها: تمتلك اللعبة رسومات عالية الجودة والتي تجعل اللاعب بشعور دائم كأنه في مباراة كرة قدم حقيقية، تمتلك اللعبة لوحة تحكم بسيطة الاستخدام وسهلة لتسهيل اللعب والتحكم داخل اللعبة، تحتوى لعبة إى فوتبول بيس على موسيقى تصويرية واقعية مع المباريات الحقيقية وتتغير تلقائيا مع أحداث المباراة, توفر لعبة إى فوتبول بيس إمكانية اختيار الملعب الذي يرغب اللاعب اللعب بداخلة واختيار عدد من الفرق أثناء بداية اللعبة, وللاستمتاع بجميع هذه المميزات يمكنك تثبيت لعبة إى فوتبول بيس بكل سهولة، لذا في هذا المقال سوف نقوم بالتحدث عن لعبة إى فوتبول بيس وكيفية اللعب داخل لعبة إى فوتبول وأيضا كيفية تثبيت لعبة إى فوتبول بيس بالطريقة الصحيحة.

لعبة أي فوتبول بيس للاندرويد

طريقة اللعب على الأندرويد عليك الدخول الى اللعبة واختيار الفريق المفضل لديك في اللعبة وتعديل خطة المباراة الخاصة بك كيفما تريد اللعب، ثم عليك بالضغط على زر ابدأ ثم تبدأ المباراة تلقائيا وسوف تجد على الشاشة مجموعة من الأزرار الشفافة التي يتحكم بها اللاعبين أثناء اللعب, وعليك بالضغط على الزر الموجود على اليسار للتحرك في الاتجاهات الأربعة يمين ويسار وأعلى وأسفل بينما عليك الضغط على الأزرار الموجودة على اليمين المخصصة لرمي الكرة أثناء لعب الكرة من جانبي الملعب مخصص أحدهما للتمريرات القصيرة والآخر للتمريرات الطويلة ,ويوجد أيضا زر لرمي الكرة بعيدا ويستخدم مع حارس المرمى فقط.

eFootball PES

حققت لعبة اى فوتبول بيس نجاحا كبيرا بين ألعاب كرة القدم الأخرى، واستطاعت تحقيق الكثير من الإيرادات، حيث أنه هناك ملايين من محبي كرة القدم قاموا بتحميلها من على الإنترنت ومشاركتها من أصدقائهم، من خلال تثبيت لعبة eFootball PES اخر إصدار كما أنها محل إعجاب و اهتمام الشباب، حيث أنهم الفئة الأكثر حبا لكرة القدم، وتضم اللعبة عدد كبير من الأندية المختلفة والمنتخبات الكبيرة، التي تلقى تشجعيا كبيرا ولها الكثير من الجماهير في كل مكان.

تثبيت لعبة أي فوتبول بيس

يمكنك تنزيل لعبة اى فوتبول بيس على الجهاز الخاص بك من خلال الخطوات التالية: