نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت Grand Theft Auto الأصلية للجوالات تحديثات ديسمبر الخرافية من GTA V APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت Grand Theft Auto ، لا تنزعج عزيزي القارئ من كلمة الأصلية لأن بالفعل هناك إصدارات أصلية وهناك إصدارات معاد برمجتها ومطروحة علي المواقع الإلكترونية الغير أمنة. ولا تنزعج أيضا من كلمة غير أمنة عزيزي القارئ ولكن أحذر من تلك المواقع. ومن اليوم لا تقوم بالبحث مجددا عن لعبة GTA V للاندرويد بجميع الإصدارات بأحدث تحديثات متاحة. حيث يتمنى مستخدمي الألعاب الإلكترونية الحصول عن اللعبة التي تشتهر بالتشويق والمغامرة والدقة الكبيرة. كما اشتهرت اللعبة منذ نشأتها في عام 2001 بإصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city. والتي تم تطويرها حتي يومنا هذا. كذلك تم تطوير لعبة GTA: San Andreas التي تم إصدارها علي الكمبيوتر وأجهزة البلاي ستيشن في عام 2010. حتي تم تطوير جميع إصدارات اللعبة من قبل شركة روك ستار وتشغيل جميع الإصدارات علي الجوالات الأندرويد. واليوم سوف نتعرف سويا عن كيفية الحصول علي أفضل إصدارات اللعبة الشهيرة وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تثبيت Grand Theft Auto الأصلية إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city

يعتبر هذا الإصدار المذكور في العنوان السابق هو أقدم إصدار وأشهر إصدار على مر تاريخ اللعبة. والذي تم إصداره على الكمبيوتر بنظام شخص سئ السمعة يقوم بسرقة الأشخاص في المدينة. كذلك يقوم بعمل مهام مطلوبة منه من رئيس العصابة الذي ينتمى إليها. حيث مهام سرقة سيارات وقتل أصحابها. والدخول في مطاردات مع الشرطة ومع عصابات أخرى. ولكن يتميز الإصدار الأخير من لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي المخصص لجوالات أندرويد. بيمكن اللعبة بشكل حر بدون مهام فذلك لا يلزمك بالانتهاء من شئ مخصص بل يمكن للعب بشكل حر في شوارع المدينة. والآن بات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city أمر سهل بدون الدخول إلى مواقع مزيفة تخدعك وتسرق بياناتك. حيث يمكن للدخول من جوالك الخاص علي تطبيق جوجل بلاي. والبحث عن GTA V APK ثم النقر علي فايس سيتي بعد ظهور عدة نتائج. ثم دفع القيمة المقدرة للعبة من قبل شركة روك ستار وهي 25 ريال سعودي. والآن تثبيت Grand Theft Auto الأصلية على جوالك بدون مشاكل.

شروط تشغيل لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي للاندرويد

قبل دفع قيمة اللعبة يجب التأكد من جوالات هل يدعم تشغيل اللعبة أم لا. ولكن عزيزي من هنا نطمئنك اللعبة لا تحتاج متطلبات تعجيزية مثل إصدار سان أندرياس فهي لعبة متوسطة الحجم ومتوسطة المتطلبات حيث يمكن لجوالات من الفئة المتوسطة تشغيلها بسهولة. حيث المتطلبات الأتية كافية للتشغيل اللعبة بسلاسة.

تتطلب لعبة Grand Theft Auto: Vice city وجود حجم ليس كبير حيث حجمها 3 جيجا فقط.

وجود حجم ليس كبير حيث حجمها 3 جيجا فقط. كما تتطلب 4 جيجا رام للذاكرة العشوائية.

لا تتطلب معالج بروسيسور كبير بل معالج رباعي النواة كافي لتشغيلها.

كما تتطلب أيضا اللعبة نظام أندرويد 10.

تثبيت Grand Theft Auto الأصلية إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

بالرغم من شهرة إصدار فايس سيتي ولكن يعتبر GTA: San Andreas الأفضل على الإطلاق. حيث يتميز بشكل أشخاص مختلف ومدينة مختلة التي تسمي سان أندرياس وهي حاليا لوس انجيلوس الأمريكية. كذلك سيارات المدينة الكبيرة كما يمكن قيادة القطارات بسهولة بدون مشاكل. كما تخطت عدد تثبيتها على الجوالات أكثر من مليون مستخدم حول العالم. وهذه الميزة ليست موجودة في إصدار أخر. والىن يمكن الحصول على لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بسهولة من جوجل بلاي بالبحث عنها واختيار إصدار سان أندرياس الأفضل ويجب التأكد من الشركة المصدرة أنها روك ستار. حيث هناك بعض الشركات الأخرى تقدم اللعبة مجانا ولكن تعتبر بدائية لذلك نفضل النسخة المدفوعة. والتي قيمتها علي جوجل بلاي 30 ريال سعودي. وبعد دفع القيمة سيظهر مربع التثبيت ويمكن تثبيت لعبة GTA V للاندرويد بنجاح علي جوالك.

شروط تشغيل GTA V APK سان أندرياس

تتميز GTA: San Andreas بواجهة خرافية فائقة الجودة ونظام لعب مختلف. وذلك يسبب عائقا كبيرا في متطلبات وشروط اللعبة الشهيرة حيث تتطلب الكثير من الشروط. حيث تعجز الكثير من الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد بتشغيلها بسهولة حيث تتطلب كحد أدنى المتطلبات التالية.

يتطلب تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس حجم كبير في الجوال يصل حتى 10 جيجا مقسمين. 5 جيجا من جوجل بلاي و5 جيجا أخرى للتحديثات.

سان أندرياس حجم كبير في الجوال يصل حتى 10 جيجا مقسمين. 5 جيجا من جوجل بلاي و5 جيجا أخرى للتحديثات. كما يشترط أيضا وجود ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام كحد ادنى في الجوال لسلاسة اللعبة.

تعمل أيضا لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس علي معالج قوى من فئة في الجوالات فلاج شيب ثمانية النواة غالية الثمن.

سان أندرياس علي معالج قوى من فئة في الجوالات فلاج شيب ثمانية النواة غالية الثمن. كما يجب أن يكون معالج رسوميات الجوال المسئول عن الجرافيك أن يكون كبيرا وقويا ذات دقة كبيرة.

أندرويد 11 وأندرويد 12 القادم ستعمل اللعبة عليهم بدون مشاكل.

عزيزي القارئ لقد تعرفنا سويا اليوم عن كيفية تثبيت Grand Theft Auto إصدارات لعبة Grand Theft Auto: Vice city، لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. وشروط تشغيلهم نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.