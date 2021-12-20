احذفه الآن.. تطبيق شهير على جوجل بلاي يحمل فيروس الجوكر الخبيث

حذر خبراء الأمن السيبراني من فيروس الجوكر الذي يحاول دائماً التسلل والدخول إلى الهواتف الذكية من خلال تطبيقات جوجل بلاي ” Google Play”، حيث استطاع الفيروس الخبيث خلال الفترة الماضية من التسلل إلى أحد التطبيقات الشهيرة على المتجر، والذي تم تحميله من نصف مليون مستخدم، حيث طالب خبراء الأمن بضرورة حذف التطبيق فوراً من اجل المحافظة على الهاتف وجميع البيانات الخاصة به، حيث يعمل الفيروس الخبيث على سرقة البيانات الشخصية والخاصة بالتعاملات المصرفية.

تطبيق Color Message يحمل فيروس الجوكر

وكان فيروس الجوكر قد اخترق خلال الفترة الماضية عدد من التطبيقات على متجر Google Play، واستطاع الفيروس الضار يتسلل لتلك التطبيقات من اجل اختراق الهواتف الذكية، وعلى الفور أعلن التطبيق عن حذف عدد من تلك التطبيقات للجميع، وحذر جميع العملاء بضرورة حذف التطبيقات من هواتفهم حرصاً على بياناتهم السرية والمصرفية خلال الفترة القادمة، والتي قد تؤدي إلى سرقة أموالهم بالكامل وإفراغ الحسابات.

من اخطر الفيروسات الموجودة على الهواتف الذكية خلال هذه الفترة هو فيروس الجوكر وهو من التطبيقات الخبيثة، حيث يعمل الهكر فيه على القرصنة على أموال المستخدمين، حيث يمكنهم الحصول على العديد من البيانات والمعلومات السرية، فضلاً الحصول على لقطات من الشاشة أيضاً، وبالتلي يمكنهم تحويل الكثير من الأموال وإفراغ حسابات البنوك للضحايا، حيث تم تحذير الجميع من هذا الفيروس الخطير الذي يستولي على حسابات الضحايا خلال الفترة الحالية دون أي علم هؤلاء المستخدمين.

خطوات حذف التطبيق

نصح خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي تطبيق Color Message الذي تم تحميله من متجر جوجل بلاي خلال الفترة الماضية ضرورة الحذف الفوري للتطبيق، ويكون ذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة، حيث يتم في البداية ضرورة الدخول إلى تطبيق Google Play، وبعدها التوجه إلى قائمة تطبيقاتي ومنها اختيار التطبيق المصاب بالفيروس والضغط على إلغاء التثبيت، وبعد الانتهاء من حذف التطبيق سوف يكون الهاتف الذكي الخاص بك في آمان إلى حد كبير، وننصح جميع المستخدمين خلال هذه الفترة بمتابعة التقارير الأمنية الصادرة من خبراء الأمن، والتي تُحذر دائماً من التطبيقات الضارة التي تستهدف الضحايا وتخترق أجهزتهم.