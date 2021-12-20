سعر ومواصفات هاتف vivo iQOO Neo 5 SE العملاق الجديد 2022

سعر ومواصفات هاتف vivo iQOO Neo 5 SE الجديد الذي تم انطلاقة منذ ساعات قليلة من قبل شركة فيفو العالمية حيث يحتوي الهاتف علي العديد من المزايا العبقرية التي تناسب الكثير من الفئات، في هذا التقرير نبين لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني كافة المعلومات الجديدة الخاصة بالهاتف، بداية من السعر مرورا بالمواصفات.

مواصفات هاتف vivo iQOO Neo 5 SE

هيكل وجسم الهاتف: وزن ١٩٧.٥ جرام ، الألوان فضي، اسود، ازرق، خامة التصنيع خلفية بلاستيك، الظهر بلاستيك، الوجه زجاجي، يدعم بصمة الأصابع جانب الشاشة.



البطارية: 4500 مللي أمبير نوع ليثيوم غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع بقدرة ٤٤ وأت.

المعالج: سناب دراجون ٨٧٠ تصنيع بدقة ٧ نانو متر، ثماني النواة.

نظام التشغيل: اندرويد 11 واجهة استخدام originos 1.0

الكاميرا: الكاميرا الخلفية: ثلاثية الرئيسية دقة ٥٠ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8 الثانية بدقة ٨ ميجا بكسل بعدسة f/2.2 الثالثة بدقة ٢ ميجا بكسل بعدسة f/2.4 تدعم فلاش ليد، تسجيل فيديو 4k

كاميرا السلفي: بدقة ١٦ ميجا بكسل بعدسة f/2.0

الشبكات والشرائح: يدعم عدد ٢ شريحة نانو في وضع الاتصال، يدعم شبكات 3G,4G,5G

الذاكرة: الذاكرة الداخلية نسختين ١٢٨جيجا بايت ،٢٥٦ جيجا بايت،

الذاكرة العشوائية ٨ جيجا بايت، ١٢ جيجا بايت.

الشاشة: مقاس ٦.٥٧ انش نوع IPS LcD معدل تحديث ١٤٤ هرتز.

الخصائص والصوت: يدعم مكبر الصوت المزدوج، يدعم بلوتوث إصدار ٥.١ ، يدعم GPS، يدعم wif للنت الهوائي.

مميزات جوال vivo iQOO Neo 5 SE

يدعم الشحن السريع البطارية.



الكاميرا الخلفية ممتازة تدعم تسجيل الفيديو بخاصية 4k

مقاس الشاشة كبير ٦.٥٧ انش.

يدعم معالج قوى ثماني النواة سناب دراجون 870.

يدعم رامات للذاكرة العشوائية ٨ جيجا بايت ،١٢ جيجا بايت.

عيوب هاتف vivo iQoo neo 5SE

الهاتف لا يدعم راديو fm.

الجوال لا يدعم ذاكرة أضافية كارت الميمورى.

الكاميرا الأمامية لا تدعم الفلاش.

لا تحتوي علي خاصية 4k عند تسجيل الفيديو.

الموبايل مصنوع من البلاستيك.

سعر هاتف فيفو iQoo neo 5 SE

السعر بالدولار الأمريكي ٣٥٥ دولار.

شراء الهاتف باليورو ٢٩٠ يورو.

ثمن الجوال بالسعودية ١.٣٢٥ ريال سعودي.

سعر الهاتف في الأمارات ١٣٠٠ درهم أماراتي.

قيمة الموبايل في مصر ٥.٥٥٠ جنية مصري.

السعر في الهند ٢٥.٨٠٠ روبية هندية.

ثمن الجوال بالعراق ٥١٦.٢٠٠ دينار عراقي.

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وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات هاتف vivo iQOO Neo 5 SE عملاق جديد.