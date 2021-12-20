( الان لحظة بلحظة) تردد قناة ssc 1 الرياضية السعودية الناقلة مباراة الهلال والرائد اليوم 2021 بالدوري السعودي

تردد قناة ssc 1 الرياضية السعودية قنوات SSC لها الحق الحصري في بث مباريات الدوري السعودي على القنوات الفضائية والرقمية (مشاهدة VIP أو Gobx) وهذا ما أعلنه الدوري السعودي للمحترفين رسمياً: “الشركة السعودية الرياضية حصلت على حقوق بث الأمير محمد بن سلمان مسابقة الكأس للمحترفين السعوديين، عبر الأقمار الصناعية والقنوات الرقمية الأخرى، لمدة موسم رياضي واحد فقط “سنة واحدة”.

تردد قناة ssc 1 الرياضية السعودية

تأسست مجموعة القنوات الفضائية الرياضية السعودية (SSC) من قبل الشركة السعودية الرياضية بصفتها المالك الوحيد لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين، بالإضافة إلى البطولات والدوريات الأخرى، بالتعاون مع مجموعة MBC للبث الفضائي.

بتعديل تردد القنوات المعلن عنها، يتم بثها مجانا على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات، عربسات بدر 6، سهيل سات. يمكن للراغبين في الحصول على ترددات قنوات SSC Sports المجانية القيام بذلك من خلال الاطلاع على الجدول أدناه:

ترددات قناة SSC عرب سات بدر 6

تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 11747 / 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية تغيير ترددات قنوات إس إس سي سبورتس السعودية الرياضية

يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على قائمة قنوات SSC الرياضية القيام بذلك عن طريق تغيير التردد الجديد أو تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة 2021 الفضائية المجانية، حَسَبَ ما قالت الشركة السعودية الرياضية، من خلال توجيه طبق “الدش” على الأقمار الصناعية المناسبة المتاحة لك للقمر الصناعي (عربسات بدر 6 – نايل سات – سهيل سات) ثم قم باتباع التعليمات التالية: