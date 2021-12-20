نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sports hd 1-2-3 الناقلة مباريات الدوري المصري اليوم في المقال التالي
يبحث عشاق الدوري المصري عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة مباريات الدوري المصري، أصبحت القناة الفضائية الرياضية من أهم وأشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، لنقلها كبرى المناسبات والمباريات العربية، وأخر هذه المباريات مباريات المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العرب في قطر في الأدوار الاقصائية، تنقل اليوم القنوات مباريات هامة في الدوري الممتاز المصري الذي يعود من جديد، بعد فترة توقف أثناء مشاركة المنتخب في كأس العرب، تنقل اليوم القناة 3 مباريات هامة سوف نقدم لكم موعدها في السطور التالية.
قنوات أون تايم سبورت 2022
قنوات أون تايم سبورت هي قنوات متخصصة في الرياضة، تقدم برامجها بصورة مجانية للجمهور المصري والعربي على القمر الصناعي نايل سات، القنوات ملك الهيئة العامة للإعلام وشركة إعلام المصريين، تبث برامجها من خلال أستوديوهاتها في مدينة الإنتاج الإعلامي، بدأ بث القنوات عام 2017 تحت أسم قنوات أون سبورت، قبل أن يتم التغير إلي الاسم الحالي عام 2019 بعد دمج القنوات مع قنوات تايم سبورت، لتكوين كيان قوي قادر على المنافسة في الحصول على البطولات العالمية.
تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات
|التردد
|11861
|معامل الاستقطاب
|رأسي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
مباريات اليوم على قنوات أون تايم
|سموحه * الاسماعيلي
|15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت مكة المكرمة
|on time sports hd 1
|بيراميدز * طلائع الجيش
|17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة
|on time sports hd 2
|الزمالك * المقاولون العرب
|19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة
|on time sports hd 1
on time sports hd 1-2-3
تسعى قنوات أون تايم سبورت لتقديم الأفضل دائماً لمشاهديها، والحصول على حقوق كبرى المسابقات العالمية في الفترة الأخيرة تردد دخول القناة في المنافسة على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي الممتاز، ولو تمكنت القناة من شراء الحقوق ستكون قد خطت خطوة كبيرة نحو الوصول للعالمية، لمكانة المسابقة الإيطالية الكبيرة على مستوى العالم، فالدوري الإيطالي يضم العديد من نجوم الكرة العلميين.
الدوري المصري الممتاز
يضم الدوري المصري الممتاز 16 فريق، يتنافسون للحصول على اللقب بعد لعب 6 جولات من الموسم الحالي، يتربع الأهلي على الصدارة برصيد 18 نقطة من تحقيق العلامة الكاملة، يأتي في المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة من لعب 5 مباريات، بينما نادي الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة بعد لعب 6 مباريات.
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