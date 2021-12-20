تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sports hd 1-2-3 الناقلة مباريات الدوري المصري اليوم

يبحث عشاق الدوري المصري عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة مباريات الدوري المصري، أصبحت القناة الفضائية الرياضية من أهم وأشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، لنقلها كبرى المناسبات والمباريات العربية، وأخر هذه المباريات مباريات المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العرب في قطر في الأدوار الاقصائية، تنقل اليوم القنوات مباريات هامة في الدوري الممتاز المصري الذي يعود من جديد، بعد فترة توقف أثناء مشاركة المنتخب في كأس العرب، تنقل اليوم القناة 3 مباريات هامة سوف نقدم لكم موعدها في السطور التالية.

قنوات أون تايم سبورت 2022

قنوات أون تايم سبورت هي قنوات متخصصة في الرياضة، تقدم برامجها بصورة مجانية للجمهور المصري والعربي على القمر الصناعي نايل سات، القنوات ملك الهيئة العامة للإعلام وشركة إعلام المصريين، تبث برامجها من خلال أستوديوهاتها في مدينة الإنتاج الإعلامي، بدأ بث القنوات عام 2017 تحت أسم قنوات أون سبورت، قبل أن يتم التغير إلي الاسم الحالي عام 2019 بعد دمج القنوات مع قنوات تايم سبورت، لتكوين كيان قوي قادر على المنافسة في الحصول على البطولات العالمية.

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات