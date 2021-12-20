أفضل طريقة لتحميل لعبة ماين كرافت MINE CRAFT أحدث إصدار مجاني بدون مقابل

يتساءل الكثير عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت احدث إصدار من المعروف أنه في تحديث Minecraft الجديد، يمكنك اللعب مع عدة أصدقاء من عدة أماكن مختلفة والانضمام إلى عالم الترفيه والإثارة Minecraft أحدث إصدار، وكل ما عليك هو الضغط على تشغيل في الواجهة وتعتبر ماين كرافت هي لعبة عالمية تعتمد على الإبداع الخالص في تصميم وعمل الأشكال والمباني الضخمة، لا يوجد شيء يقيدك وتلعبها مجاني وهذا يمنحك حرية البناء في أي مكان تريده في البحر أو على جزيرة أو على الأرض وخلال مقالنا سنوضح لكم طريقة التحميل بكافة الخطوات اللازمة عبر موقعنا الرائع ثقفني.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت أحدث إصدار على هاتفك الأندرويد

لاحظ بحث العديد من الأشخاص عن طريقة مجانية تستطيع من خلالها تحميل لعبة ماين كرافت وتكون نسختها حديثة لاستمتاع بنسختها التي أضيفت لها ابتكارات جديدة، وفي هذا الصدد نقدم إليكم طريقة تحميل اللعبة من خلال برنامج جوجل بلاي مجانا على جميع أجهزة المحمول الخاص بك، وهي كالتالي:

افتح صفحة ماين كرافت الرسمية على Play Store.

ستقوم بعد ذلك باختيار النسخة التجريبية، وبعد التسجيل، يمكن للاعبين تنزيل أحدث إصدار تجريبي من متجر Google Play Store.

يمكن للاعبين أيضًا إنشاء عالم جديد لاختبار الميزات التجريبية المتوفرة في الإصدار التجريبي، ولكن لا يمكن تشغيل العوالم المحملة في الإصدار التجريبي الأخير على الإصدارات القديمة.

مميزات لعبة ماين كرافت احدث إصدار

هناك العديد من الميزات التي ستستمع بها بعد تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft المجانية لنظام Android: