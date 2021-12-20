شركة صينية تطلق سيارة دفع جديدة ومتطور FAW شركة FAW هي شركة صينية هي إحدى الشركات التابعة للصين، والتي تعمل في مجال تصنيع السيارات بكافة أنواعها سواء السيارات العادية، الباصات، الشاحنات الخفيفة والثقيلة، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات، وكانت هونغ تشي أول إنتاج الشركة من السيارات عام 1958، وتعد الشركة بلك أحد أكبر الشركات المصنعة للسيارات، وتأتي في المركز الثالث بين الشركات المنتجة للسيارات، حيث بلغ إجمالي إنتاج الشركة من السيارات 2.7 مليون سيارة.

سيارة الدفع الرباعية من FAW

أعلنت شركة FAW عن نيتها في طرح نموذج جديد من سيارة Bestune T77 في الأسواق الروسية والأسواق العالمية على أن يأتي الإطار الجديد بهيكل كروس أوفر انسيابي به انحناءات تتبع معايير الديناميكا الهوائية، و عجلات عريضة مقاساتها تتراوح ما بين 17 إلى 20 inch، بالإضافة إلى مصابيح LED المتطورة، والسيارة مزودة أيضا بشاشتين لمس يمكن رؤيتها من قبل السائق والجالسين في منتصف واجهة السيارة، و تتميز إحدى هذه الشاشات بوجود مساعد هالوم رقمي يدعم الأوامر الصوتية للسائق، و تحتوي السيارة على نظام تدفئة وتبريد للمقاعد.

عوامل الأمان في سيارة FAW الجديدة

حرصا على سلامة السائق، عملت شركة على توفير نظام العمياء التي تعمل على تفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة عند السفر، نظام الحفاظ على ثبات الحركة عند المنحدرات والمنعطفات، كما يوجد بالسيارة حساسات للضوء والأمطار ومسافات، وكاميرا خلفية وأمامية، ويوجد نوعان من المحركات في سيارة Bestune T77، وهم: