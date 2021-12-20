نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة صينية تطلق سيارة دفع جديدة ومتطور FAW في المقال التالي
شركة صينية تطلق سيارة دفع جديدة ومتطور FAW شركة FAW هي شركة صينية هي إحدى الشركات التابعة للصين، والتي تعمل في مجال تصنيع السيارات بكافة أنواعها سواء السيارات العادية، الباصات، الشاحنات الخفيفة والثقيلة، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات، وكانت هونغ تشي أول إنتاج الشركة من السيارات عام 1958، وتعد الشركة بلك أحد أكبر الشركات المصنعة للسيارات، وتأتي في المركز الثالث بين الشركات المنتجة للسيارات، حيث بلغ إجمالي إنتاج الشركة من السيارات 2.7 مليون سيارة.
سيارة الدفع الرباعية من FAW
أعلنت شركة FAW عن نيتها في طرح نموذج جديد من سيارة Bestune T77 في الأسواق الروسية والأسواق العالمية على أن يأتي الإطار الجديد بهيكل كروس أوفر انسيابي به انحناءات تتبع معايير الديناميكا الهوائية، و عجلات عريضة مقاساتها تتراوح ما بين 17 إلى 20 inch، بالإضافة إلى مصابيح LED المتطورة، والسيارة مزودة أيضا بشاشتين لمس يمكن رؤيتها من قبل السائق والجالسين في منتصف واجهة السيارة، و تتميز إحدى هذه الشاشات بوجود مساعد هالوم رقمي يدعم الأوامر الصوتية للسائق، و تحتوي السيارة على نظام تدفئة وتبريد للمقاعد.
عوامل الأمان في سيارة FAW الجديدة
حرصا على سلامة السائق، عملت شركة على توفير نظام العمياء التي تعمل على تفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة عند السفر، نظام الحفاظ على ثبات الحركة عند المنحدرات والمنعطفات، كما يوجد بالسيارة حساسات للضوء والأمطار ومسافات، وكاميرا خلفية وأمامية، ويوجد نوعان من المحركات في سيارة Bestune T77، وهم:
- محرك 1.5 لتر، وعزم 160 حصان.
- محرك 1.2 لتر، وعزم 143 حصان وهذا النوع من المحركات الاقتصادية.
- اسعار سيارة Bestune T77
- توجد 6 فئات من سيارة Bestune T77، والتي تأتي أسعارها كالتالي:
- الفئة الأولى 12800 دولار أمريكي.
- الفئة الثانية 14070 دولار أمريكي.
- الفئة الثالثة 15480 دولار أمريكي.
- الفئة الرابعة 16890 دولار أمريكي.
- الفئة الخامسة 17600 دولار أمريكي.
- الفئة السادسة 19150 دولار أمريكي.
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