نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز آيفون 13 برو مواصفاته وسعره في المقال التالي

يعد جهاز آيفون 13 برو من أشهر وأحدث الإصدارات التي أطلقتها شركة آبل الشهيرة للهواتف المحمولة والإجهزة التكنولوجية والذي يتميز بالعديد من التحديثات والإمكانيات التي جعلته الأكثر طلباً في الأسواق العالمية والعربية، وفرنا لكم في هذا المقال أهم ا=موصفات هذا الهاتف وسعره في الأسواق. جهاز آيفون 13 برو مواصفات جهاز ايفون برو: يتميز هذا الإصدار الجديد بمعالج سداسى النواة والذي يعد نوعه A15 Bionic وقد انتجته شركة آبل نفسها.

يعطي هذا المعالج الجهاز أداء أسرع وأفضل بعمل خمسين في المائة من الأجهزة التي تعمل بالإصدار السابق وهو معالج A13 Bionic.

iPhone 13 Pro يتميز بذاكرة وصول عشوائي حجمها أو اتساعها بسعة ثمانية جيجا بايت.

شاشة الجهاز الجديد تأتي بحجم 6.1 بوصة.

الشاشة من نوع Super retina xdr.

تم تدعيم الشاشة بطبقة قوية تحميها ضد الخدش وليس بها أي حواف.

يتم تحديث هذا الجهاز وبرامجه بسرعة 12 هرتز في الثانية.

الهاتف الجديد مقاوم للماء لعمق يصل إلى متر واحد تحت الماء ولمدة ثلاثين دقيقة أو نصف ساعة.

يتمتع الجهاز بعامل مقاومة الماء والأتربة يقدر بمعيار IP68.

يحتوي ايفون 13 الجديد على ثلاث كاميرات خلفية.

تم إجراء التحسينات والتجديدات على تلك الكاميرات فهي بدقة اثنتا عشرة ميجا بكسل.

الثلاث عدسات كالآتي wide و ultra wide و zooming.

فتحات العدسة f/1.6 وf/2.4 و 2.2 كما تدعم التصوير باستخدام تقنية 4K.

تم توفير فلاش رباعى في الجهاز مع وجود ميزة التركيز التلقائي.

تمتلك كل الكاميرات القدرة على عمل الزووم بصري لأكثر من خمس مرات.

جميع الكاميرات الثلاثة تدعم الوضع الليلي أو Night Mode.

يتمتع الهاتف ببطارية سعتها 3095 مللي أمبير.

أما الشحن اللاسلكى فهو من النوع MagSafe وقدرته 15 وات.

هذا الجهاز يعمل بنظام تشغيل ios 15 كما يتوفر به خاصية البلوتوث 5.0.

يمكن من خلال الهاتف الإتصال اللاسلكي واي فاي 6. سعر جهاز آيفون 13 برو: ايفون 13 برويوجد في الأسواق المصرية نسخة 128 جيجابايت بسعر 22 ألف جنيه مصري.

أما نسخة 256 جيجابايت فسعره 24 ألف جنيه .

الإصدار بسعة 512 جيحابايت سعره 27 ألأف جنيه مصري.

يوجد أيضاً إصدار بسعة 1 تيرابايت بسعر يبدأ من 30 ألف جنيه مصري. الوسوم عمر شويل - جدة جهاز آيفون 13 برو مواصفاته وسعره - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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