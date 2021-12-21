تحديث لعبة ببجي نيوستيت الإصدار الجديد 2021 بالخطوات Pubg Newstate game وما الجديد في التحديث

لعبة ببجي نيوستيت هي الجيل الثاني من ألعاب الباتل رويال، والتي يكون الجيل الأول منها هي لعبة ببجي موبايل، ويبحث العديد من الشخصيات عن طرق كثيرة من أجل تحديث لعبة ببجي نيوستيت، وهذا لأن اللعبة تعد نسخة متطورة جدًا عن الجيل الأول، وبها العديد من التطور داخل عالم العبة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول ببجي نيوستيت وتحديث لعبة ببجي نيوستيت تابع هذا المقال.

لعبة ببجي نيوستيت

تعد لعبة ببجي نيوستيت، ببجي موبايل الجزء الثاني حسب ما يطلق عليها من لاعبين ببجي موبايل، هي نسخة أكثر تطورًا من لعبة ببجي موبايل، ومن أجل هذا تحديث لعبة ببجي نيوستيت هو أكثر شيء ينتظره متابعو هذه اللعبة الناجحة جدًا، وتدور أحداث اللعبة في جزيرة مهجورة، ويتنافس داخلها 100 لاعب متصل بالإنترنت من أجل الفوز بتلك الجولة من اللعبة، وهي لعبة ممتازة، حيث تعمل على جعل اللاعبين يعملون على اكتشاف هذا العالم المميز.

تعطيك اللعبة الحرية في اختيار الشخصية التي تريد اللعب بها وتسريحة الشعر التي تريدها، ومن أجل هذا فاللعبة جميلة جدًا، ويمكنك الاختباء داخل العشب، القيام بالزحف على بطنك داخله، وتعد اللعبة رائعة في فكرة الإبداع في وضع الإستراجيات حيث يمكنك وضع إستراتيجية تخصك، وهذا بهدف الفوز في اللعبة، وأن تكون الناجي الوحيد وسط 99 مشارك أخر، وتعمل اللعبة على وضع نظام عادل، حيث أن المئة مشارك يكونوا في الجزيرة المهجورة بدون أي معدات تساعدهم في الفوز.

تحديث لعبة ببجي نيوستيت

تحديث لعبة ببجي نيوستيت يكون بصورة تلقائية، حيث أنه عليك تحميل اللعبة فقط في هاتفك الذكي، وتحميل لعبة يكون في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك لأن الشركة تحاول توفير جميع الطرق من أجل تثبيتها، وتتمثل خطوات تحميل اللعبة في النقاط التالية: