نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الواتساب WhatsApp الجديد 2022 يأتي بمميزات قياسية غير مسبوقة تعرف عليها في المقال التالي
مميزات التحديث الجديد للواتس اب WhatsApp هذا ما يبحث عنه عدد كبير من مستخدمي التطبيق، حيث يعد هذا التطبيق من اشهر وافضل تطبيقات التواصل الإجتماعي فهو من أكثر التطبيقات استخداماً في جميع دول العالم حيث يبلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من مليار مستخدم من جميع دول العالم لهذا يهتم الجميع بأخبار الواتس اب WhatsApp ومعرفة التحديث الجديدة له وأهم المميزات التي تم إضافتها حديثاً له، وفي ظل التحديثات الجديدة التي تشهدها شركة Meta في جميع تطبيقات التواصل الإجتماعي الخاصة بها سيشهد تطبيق الواتساب مميزات جديدة.
مميزات التحديث الجديد لتطبيق الواتساب WhatsApp 2022
منذ أن تم دمج تطبيق الواتساب WhatsApp إلى شركة Meta وجميع القائمين على التطبيق يسعون دائمًا إلى تحديث التطبيق و إضافة بعض التقنيات التي يفتقرها، ويظل الواتساب من أسهل و أسرع تطبيقات التواصل الإجتماعي التي يمكن من خلالها التواصل مع الآخرين وإرسال واستقبال الرسائل بكل سهولة، ولذلك من المتوقع أن يتم إضافة العديد من المميزات في التطبيق ستجعله من افضل التطبيقات، أهم هذه المميزات ما يلي:
- السماح باستخدام أكثر من تطبيق واتساب WhatsApp على جهاز واحد دون اغلاق الحساب.
- امكانية اعادة الرسائل من المحادثات والصور والفيديوهات المحذوفة مرة أخرى.
- يمكنك حظر مجموعات أو جهات الاتصال مع الاحتفاظ بالمحادثات دون حذفها.
- امكانية مشاهدة رسائل الفيديوهات و الصور مرة واحدة.
- إضافة ميزة الرد التلقائي.
- السماح بإرسال أكثر من 20 صورة في وقت واحد.
- إتاحة استخدام التطبيق دون إنترنت.
- امكانية رفع الفيديوهات التي تزيد مدتها عن 30 ثانية.
خطوات تحديث الواتساب WhatsApp لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون
لكي تستطيع الإستمتاع بمميزات الجديدة التي تم اضافتها في التحديث الجديد لابد من تحديث التطبيق بالخطوات التالية:
- أولاً عليك الدخول إلى متجر جوجل بلاي ( لانظمة الاندرويد) أو آبل ستور (لانظمة الايفون).
- التوجه بعد ذلك إلى خانة البحث في أعلى الشاشة وكتابة الواتساب WhatsApp بالعربي او بالانجليزي.
- سيظهر أمامك على الفور العديد من الاختيارات قم بالضغط على اول اختيار.
- ثم الضغط على تحديث التطبيق.
- انتظر قليلاً حتى يتم تحميل التطبيق.
- ثم قم بالدخول إلى التطبيق و الاستمتاع بالمميزات الجديدة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث الواتساب WhatsApp الجديد 2022 يأتي بمميزات قياسية غير مسبوقة تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.