تحديث الواتساب WhatsApp الجديد 2022 يأتي بمميزات قياسية غير مسبوقة تعرف عليها

مميزات التحديث الجديد للواتس اب WhatsApp هذا ما يبحث عنه عدد كبير من مستخدمي التطبيق، حيث يعد هذا التطبيق من اشهر وافضل تطبيقات التواصل الإجتماعي فهو من أكثر التطبيقات استخداماً في جميع دول العالم حيث يبلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من مليار مستخدم من جميع دول العالم لهذا يهتم الجميع بأخبار الواتس اب WhatsApp ومعرفة التحديث الجديدة له وأهم المميزات التي تم إضافتها حديثاً له، وفي ظل التحديثات الجديدة التي تشهدها شركة Meta في جميع تطبيقات التواصل الإجتماعي الخاصة بها سيشهد تطبيق الواتساب مميزات جديدة.

مميزات التحديث الجديد لتطبيق الواتساب WhatsApp 2022

منذ أن تم دمج تطبيق الواتساب WhatsApp إلى شركة Meta وجميع القائمين على التطبيق يسعون دائمًا إلى تحديث التطبيق و إضافة بعض التقنيات التي يفتقرها، ويظل الواتساب من أسهل و أسرع تطبيقات التواصل الإجتماعي التي يمكن من خلالها التواصل مع الآخرين وإرسال واستقبال الرسائل بكل سهولة، ولذلك من المتوقع أن يتم إضافة العديد من المميزات في التطبيق ستجعله من افضل التطبيقات، أهم هذه المميزات ما يلي:

السماح باستخدام أكثر من تطبيق واتساب WhatsApp على جهاز واحد دون اغلاق الحساب.

امكانية اعادة الرسائل من المحادثات والصور والفيديوهات المحذوفة مرة أخرى.

يمكنك حظر مجموعات أو جهات الاتصال مع الاحتفاظ بالمحادثات دون حذفها.

امكانية مشاهدة رسائل الفيديوهات و الصور مرة واحدة.

إضافة ميزة الرد التلقائي.

السماح بإرسال أكثر من 20 صورة في وقت واحد.

إتاحة استخدام التطبيق دون إنترنت.

امكانية رفع الفيديوهات التي تزيد مدتها عن 30 ثانية.

خطوات تحديث الواتساب WhatsApp لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون

لكي تستطيع الإستمتاع بمميزات الجديدة التي تم اضافتها في التحديث الجديد لابد من تحديث التطبيق بالخطوات التالية: