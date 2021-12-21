“ممتعة جداً” طريقة تحديث لعبة فري فاير ماكس 2021 بالخطوات تفصيلياً Free Fire Max Game

تحديث لعبة فري فاير ماكس، حيث أنها من الألعاب المنتشرة مؤخراً ولها جمهور كبير جداً، وحصلت على هذه الشهرة في وقت قصير وذلك بسبب تناسبها لكل الأعمار حيث يلعبها الكبير والصغير، وطريقة لعبها سهلة وبسيطة حيث يتم إنزال ٥٠ لاعب في جزيرة واحده من قبل طائرة هليكوبتر ويوجد بالجزيرة المعدات والآلات المخصصة للعب والتي يبحث عنها اللاعبين ليقوموا بحماية أنفسهم من الموت أو الخسارة وتقوم منافسة بين اللاعبين لتنتهي اللعبة بشخص واحد أو فريق واحد.

طريقة تحديث لعبة فري فاير ماكس 2021

بجد اللاعبين أن هذه اللعبة تتميز عن غيرها، بعدم وجود الكثير من الأشخاص وهذه تجعل اللعبة أسهل وتنتهي بشكل أسرع من المعتاد عليه ، حيث بعد نزول اللاعبين من الطائرة تبدأ المنافسة على البقاء، حيث يقوم اللاعب باستخدام كل الأدوات المتاحة أمامه لينجوا من اللعبة ويفوز، وهذه اللعبة أصبح لديها كيان وجمهور كبير لذلك حرص المطورين على تحديثها باستمرار، وذلك ليتم إضافة كل جديد فيها، وسوف نوضح طرق التحديث من خلال التالي:

قم بالدخول على Google Play .

قم بكتابة اسم اللعبة في مكان ال search .

بعدها يظهر اسم اللعبة كل ما عليك هو فتح الأيقونة الخاصة بها.

يتم الضغط على زر تثبيت وننتظر حتى تتم العملية.

مميزات تحديث لعبة فري فاير ماكس الجديد

يوجد الكثير من المميزات التي تم إرفاقها في التحديث الجديد للعبة والتي تساعد اللاعب على الكثير من الأمور داخل اللعبة، والتي تتلخص في التالي: